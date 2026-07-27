'韓 축구 에이스' 이강인, 날벼락 떨어졌다…적응 문제 NO→시즌 중반 한 달 OUT 'LEE에게 닥친 큰 어려움' 걱정 폭발

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인을 다독이는 오현규의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김가을 기자]아틀레티코 마드리드(스페인)가 떨고 있다. '새로운 에이스' 이강인의 공백 때문이다.

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스페인 언론 '마르카'는 27일(이하 한국시각) '이강인에게 닥친 큰 어려움이 있다. 그는 아시안컵 출전으로 시즌 중반 한 달 동안 경기에 나설 수 없다'고 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 25일 '대한민국 국가대표 이강인 이적에 파리생제르맹(PSG)과 합의했다. 이강인은 2031년 6월 30일까지 우리 팀과 계약했다'고 공식 발표했다. 이강인은 에이스의 상징인 '7번'을 달고 그라운드를 누빈다.

구단은 이강인 영입을 위해 온 힘을 쏟았다. 스페인 현지 언론에 따르면 아틀레티코 마드리드는 이강인 영입을 위해 기본 이적료 3500만유로에 옵션 500만유로 등 총 4000만유로(약 665억원)를 투자했다. 이는 2023년 김민재가 나폴리(이탈리아)에서 바이에른 뮌헨(독일)으로 이적할 때 발생한 5000만유로(약 832억원)에 이어 한국 선수 역대 이적료 2위에 해당한다. 그만큼 기대감이 높다.

8일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 이강인이 축구화 끈을 조여메고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.08/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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우려의 목소리는 있다. 2027년 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 때문이다. 한국은 조별리그 E조에서 예멘-베트남-아랍에미리트(UAE)와 격돌한다. 한국의 수장은 공석이지만, 새 사령탑이 '핵심' 이강인을 제외하고 아시안컵에 나설 것이란 상상은 쉽지 않다.

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'마르카'는 '이강인은 디에고 마라도나, 리오넬 메시(이상 아르헨티나) 등이 거머쥐었던 20세 이하(U-20) 골든볼 수상자다. 새로운 7번은 스페인 무대를 잘 안다. 그는 발렌시아에서 데뷔했고, 이후 레알 마요르카의 주전으로 활약했다. 적응의 문제가 아니다. 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 아시안컵과 관련된 문제다. 그는 1월 7일부터 2월 5일까지 열리는 아시안컵에서 결승에 진출할 경우 한 달 동안 경기에 나서지 못할 수 있다. 이강인을 포함해 스페인 무대에서 뛰는 모든 아시아 선수들에게 영향을 미칠 문제'라고 우려했다.

한편, 한국은 아시안컵 전 열리는 A매치 6경기를 모두 임시 감독 체제로 치른다. 대표팀은 9∼10월 4경기, 11월 2경기 등 6차례 평가전을 임시 감독 체제로 치른다. 아시안컵 전 선임되는 정식 감독은, A매치 기간 선수들을 제대로 실전에서 테스트해 보지도 못하고 대회에 나가야 한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com