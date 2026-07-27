'韓 축구 에이스' 이강인, 날벼락 떨어졌다…적응 문제 NO→시즌 중반 한 달 OUT 'LEE에게 닥친 큰 어려움' 걱정 폭발

[스포츠조선 김가을 기자]아틀레티코 마드리드(스페인)가 떨고 있다. '새로운 에이스' 이강인의 공백 때문이다.
스페인 언론 '마르카'는 27일(이하 한국시각) '이강인에게 닥친 큰 어려움이 있다. 그는 아시안컵 출전으로 시즌 중반 한 달 동안 경기에 나설 수 없다'고 보도했다.
아틀레티코 마드리드는 25일 '대한민국 국가대표 이강인 이적에 파리생제르맹(PSG)과 합의했다. 이강인은 2031년 6월 30일까지 우리 팀과 계약했다'고 공식 발표했다. 이강인은 에이스의 상징인 '7번'을 달고 그라운드를 누빈다.
구단은 이강인 영입을 위해 온 힘을 쏟았다. 스페인 현지 언론에 따르면 아틀레티코 마드리드는 이강인 영입을 위해 기본 이적료 3500만유로에 옵션 500만유로 등 총 4000만유로(약 665억원)를 투자했다. 이는 2023년 김민재가 나폴리(이탈리아)에서 바이에른 뮌헨(독일)으로 이적할 때 발생한 5000만유로(약 832억원)에 이어 한국 선수 역대 이적료 2위에 해당한다. 그만큼 기대감이 높다.
우려의 목소리는 있다. 2027년 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 때문이다. 한국은 조별리그 E조에서 예멘-베트남-아랍에미리트(UAE)와 격돌한다. 한국의 수장은 공석이지만, 새 사령탑이 '핵심' 이강인을 제외하고 아시안컵에 나설 것이란 상상은 쉽지 않다.
'마르카'는 '이강인은 디에고 마라도나, 리오넬 메시(이상 아르헨티나) 등이 거머쥐었던 20세 이하(U-20) 골든볼 수상자다. 새로운 7번은 스페인 무대를 잘 안다. 그는 발렌시아에서 데뷔했고, 이후 레알 마요르카의 주전으로 활약했다. 적응의 문제가 아니다. 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 아시안컵과 관련된 문제다. 그는 1월 7일부터 2월 5일까지 열리는 아시안컵에서 결승에 진출할 경우 한 달 동안 경기에 나서지 못할 수 있다. 이강인을 포함해 스페인 무대에서 뛰는 모든 아시아 선수들에게 영향을 미칠 문제'라고 우려했다.
한편, 한국은 아시안컵 전 열리는 A매치 6경기를 모두 임시 감독 체제로 치른다. 대표팀은 9∼10월 4경기, 11월 2경기 등 6차례 평가전을 임시 감독 체제로 치른다. 아시안컵 전 선임되는 정식 감독은, A매치 기간 선수들을 제대로 실전에서 테스트해 보지도 못하고 대회에 나가야 한다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com