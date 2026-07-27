韓 축구 대형 희소식! '월드컵 철벽' 이한범, 마침내 빅리그 이적 성사되나..."EPL에서 원하는 팀 많아"→문제는 팀 상황 "수비수 못 팔아"

대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

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[스포츠조선 이현석 기자]이한범의 거취가 다시 관심을 받고 있다.

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덴마크의 팁스블라뎃은 26일(한국시각) '잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 많은 구단이 덴마크 수페르리가의 유망주를 영입하려 한다'고 보도했다.

팁스블라뎃은 '미트윌란은 수비에서 뎁스가 깊지 않다. 이적시장에서 이런 부분이 영향을 미칠 수 있다. 그중 한 명이 매우 인기 있는 선수이기 때문이다. 마틴 에를리치 마즈 베흐 쇠렌센, 이한범은 많은 팀의 관심을 받고 있다. 수백만 유로에 쉽게 팔릴 수 있다. EPL에서 이한범을 원하는 팀들이 많다는 이야기도 나왔다'고 전했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이한범이 퀴뇨네스를 막아서고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

본격적인 빅리그 이적 가능성이 떠오른 이한범이다. 미트윌란에서의 꾸준한 활약, 거기에 월드컵에서 선보인 기량까지 겹치며 빅리그 이적설에 불이 붙었다. 2026년 북중미월드컵에서는 특히 활약상이 돋보였다. 체코전 당시 패스 성공률 84%, 클리어링 5회, 공 소유권 회복 2회, 태클 성공 1회, 경합 성공 6회 등을 기록하며 승리에 일조했다. 멕시코전에서는 패배에도 불구하고 상대 공격수 훌리안 퀴뇨네스를 막으며 패스 성공률 84%, 롱패스 성공 5회, 클리어링 3회, 인터셉트 1회 볼 경합 성공 8회 등 안정적인 수비를 펼쳤다.

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이미 빅클럽 이적설도 거론된 바 있다. 이적시장 전문가 벤 제이콥스 기자는 '이한범에 대한 잉글랜드와 독일 구단의 관심이 커지고 있다. 미트윌란은 이한범을 이번 여름 판매할 의향이 있다. 이한범은 올 시즌 구단과 대표팀에서 57경기에 출전했다'고 밝혔다. 영국의 팀토크 또한 '이한범을 향한 관심이 유럽 전역에서 커지고 있으며, 리버풀과 리즈 유나이티드도 그 경쟁에 포함돼 있다'고 했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이한범이 체코 파벨 슐츠를 수비하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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몇 년 전까지는 상상하기 어려웠던 상황이다. FC시절 유망주로서 성장세를 보이며 유럽으로 향했다. 미트윌란 유니폼을 입었으나, 주전으로 도약하는 데 적지 않은 시간이 소요됐다. 2025~2026시즌부터 본격적으로 빛을 봤다. 미트윌란의 주전으로 도약한 이한범은 리그와 유로파리그를 오가며 활약했다. 유럽에서 입증한 경쟁력이 대표팀까지 이어지며 빅리그행 가능성을 열었다.

미트윌란 디렉터 또한 이를 인정했다. 크리스티안 바흐 바크 디렉터는 "이한범은 우리 팀에서 좋은 활약을 보여줬다. 다른 많은 선수들처럼 좋은 모습을 보여줬기 때문에 당연히 빅 클럽들의 관심도 있다. 우리 팀에서 좋은 모습을 보여준다면, 언젠가는 훌륭한 이적료를 받을 것이다"며 "많은 구단이 관심을 보이고 있다. 이제 선수와 어떤 구단이 적합할지, 이적료가 얼마가 좋을지를 알아내는 것은 우리 몫이다"고 평가했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 이한범이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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다만 올여름 이적설에 변수가 있다. 미트윌란의 팀 사정이다. 팁스블라뎃은 '미트윌란은 지금 수비수를 팔 수 없는 상황이다. 이한범의 계약은 1년 후 만료이기에 흥미롭다. 기존에 제시했던 계약 연장 금액을 올려야 할지, 아니면 팔아야 할지 고민이 될 것이다. 이 문제를 어떻게 해결할지 지켜보는 것도 흥미로울 것이다'고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com