'59세 미우라, 4년 만에 골' BBC도 놀란 소식…'자낳괴' 현실, 그래도 日은 "인정해주자"

사진출처=후쿠시마 유나이티드 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 59세 공격수가 넣은 4년 만의 골. 조기축구회가 아닌 프로 레벨에서 나온 일이다.

Advertisement

일본 레전드 공격수 미우라 가즈요시(59·후쿠시마 유나이티드)가 4년 만에 골맛을 보며 화제가 이어지고 있다. 미우라는 지난 25일 이와키 후루카와와의 일왕배 경기에서 팀이 4-0으로 앞서던 후반 7분 득점했다. 페널티박스 오른쪽에서 중앙으로 깔린 패스를 문전 쇄도하면서 오른발로 밀어 넣었다. 미우라가 공식 경기에서 골을 넣은 건 실업리그인 JFL 소속 스즈카 시절이던 2022년 11월 FC오사카전 이후 4년여 만이다.

이런 미우라의 소식은 일본을 넘어 유럽까지 이어졌다. 영국 BBC는 27일(한국시각) 미우라의 득점 소식과 더불어 '1986년 산투스(브라질)에서 데뷔해 1993년 J리그 출범 당시 얼굴 역할을 했던 미우라는 60대까지 선수 생활을 이어가고 싶다는 뜻을 밝혔다'고 소개했다.

사진출처=후쿠시마 유나이티드 SNS

사진출처=후쿠시마 유나이티드 SNS

후쿠시마는 국가대표 출신 골키퍼 정성룡이 활약 중인 팀이기도 하다. 미우라는 후쿠시마 선수단 뿐만 아니라 코치진보다 나이가 많다. 1975년생인 데라다 슈헤이 감독은 미우라보다 8년 후배다. 팀 프런트로 보더라도 2012 런던올림픽 당시 일본 대표팀을 이끌었던 세키즈카 다카시 전 감독(66) 정도가 미우라보다 연상이다.

Advertisement

2015년부터 현재까지 미우라는 풀타임 경기를 뛴 적이 없다. 나이와 체력을 고려하면 당연한 결과. 심지어 후반 추가시간 1분을 뛰고 최고령 출전 기록을 경신하는 일이 이어졌고, 이는 현재도 진행형이다. 이런 그를 두고 일본 현지에서도 '무의미한 기록 늘리기', '자낳괴(자본주의가 낳은 괴물)'라는 비난이 이어지기도 했다. 그러나 재정적이 열악한 하부팀 입장에선 미우라 영입과 출전, 경기 외 활동으로 인한 화제성과 그로 인한 수익을 무시할 수 없는 것도 사실이다. 이런 현실에 미우라의 현역 연장 의지가 결부돼 현재에 이르고 있는 만큼, 마냥 비난하기는 어렵다는 의견도 존재한다.

Advertisement

이번 득점 소식이 전해지자 다양한 의견이 오가고 있다. 개중에는 '그래도 인정해주자'는 분위기도 있다. 일본 야후스포츠 댓글란에는 '이 나이까지 자기 관리를 하고 있다는 점은 인정해야 한다', '축구에 대한 열정만큼은 진심'이라는 글이 이어졌다.

사진출처=후쿠시마 유나이티드 SNS

박상경 기자 ppark@sportschosun.com