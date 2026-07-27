눈물 '펑펑' 대표팀 은퇴 얼마나 됐다고...포커 대회 참가→어린 선수들에게 "멍청아" 화풀이 논란, 네이마르는 정면 반박 "완전히 거짓말이다"

사진=네이마르 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]네이마르가 계속해서 논란의 중심에서 벗어나지 못하고 있다.

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스페인의 마르카는 27일(한국시각) '네이마르가 팀 동료를 모욕했다는 의혹을 부인했다'고 보도했다.

마르카는 '네이마르는 카메라가 닿지 않는 곳에서 벌어진 일로 다시 한번 화제가 되고 있다. 어린 팀 동료 두 명에게 화풀이를 했고, 이러한 행동은 선수단, 코칭 스태프, 그리고 구단 이사진 사이에 불안감을 조성하고 있다고 알려졌다. 어린 선수들에게 멍청이라고 부르며, 2부리그에서 뛰어야 한다고 말했다고 알려졌다. 다만 네이마르는 이를 즉시 부인했다'고 전했다.

로이터연합뉴스

브라질의 영웅이었던 네이마르, 이제는 논란의 대상이 됐다. 2026년 북중미월드컵까지의 여정은 아쉽지만 뜨거웠다. 당초 승선 불발이 유력했던 네이마르는 최종 엔트리에 극적으로 올라탔다. 이후 조별리그에서 활약하지 못했으나, 브라질은 16강까지 올랐다. 노르웨이와의 맞대결에서 패배하며, 브라질의 월드컵 여정은 마무리됐다. 네이마르는 눈물과 함께 "정말 노력했다. 이제 끝났다. 여기서 시작해서 여기서 끝났다"며 대표팀 은퇴를 선언했다.

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대표팀 자격은 내려놓았지만, 네이마르는 여전히 축구화를 신고 있다. 산투스 소속으로 활약하고 있는 네이마르다. 다만 논란은 끊이지 않고 있다. 원정 명단에 포함되지 않은 상황에서 포커 대회에 참가했다는 논란이 제기됐다. 브라질의 글로부는 '네이마르는 29일 경기를 위한 원정 소집 명단에서 제외됐다. 이후 상파울루에서 열린 포커 대회에 참가한 모습이 공개되며 팬들의 거센 반발을 불러일으켰다. 이번 사건은 그의 선수시절 부상 문제를 고려하면, 우선순위에 대한 의문을 증폭시켰다. 팬들도 이에 대해 불만을 표출했다'고 전했다.

로이터연합뉴스

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여기서 끝이 아니었다. 폭언 논란이 추가됐다. 지난 26일 이스타지우 빌라 벨미루에서 벌어진 2026 캄페오나투 브라질레이루 세리 A(전국 1부리그) 20라운드 샤페코엔시전, 산투스는 2대2 무승부를 기록했다. 네이마르는 선발 출전해 2골을 넣으며 맹활약했다. 경기 종료 후 네이마르가 하프타임에 폭언을 했다는 주장이 제기됐다. 가브리엘 본템푸, 주앙 아나니아스 등 어린 선수들을 향해 강한 질책이 쏟아졌다는 내용이었다. 산투스 구단은 이를 조사할 것으로 알려졌다.

네이마르는 이를 완강히 부인했다. 그는 SNS를 통해 '몇 가지 소문이 돌고 있다. 내가 라커룸에서 어린 선수들을 꾸짖었다는 이야기는 완전히 거짓말이다. 라커룸에 있는 누구에게든 물어봐라. 이는 팀 전체에 대한 질책이었다. 모두에게 이야기했다'고 반박했다.

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브라질 최고 스타가 갈등의 중심에서 벗어나지 못하고 있다. 산투스 또한 이번 사태에 대한 조사 이후 네이마르에 대한 고민이 커질 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com