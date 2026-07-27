韓 최초 EPL 주전 센터백 미쳤다! "이한범 원하는 팀 많다"…월드컵 맹활약 효과→수비 부족 미트윌란 '전전긍긍'

대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기에 나선 이한범의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 중앙수비수의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대 데뷔가 이뤄질 수 있을까. 이한범이 EPL의 관심을 받고 있다는 소식이다.

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덴마크 '팁스블라데트'의 파르잠 아볼호세이니 기자는 26일(한국시각) 이한범의 EPL 이적 가능성을 주장했다. 현재 이한범의 소속팀인 FC 미트윌란이 이적시장에서 선수들을 대거 잃을 수 있다는 분석을 내놨다.

팀의 수비수 우스망 디아오가 골절 부상을 당하면서 몇 달간 전열에서 이탈한다. 미트윌란의 수비진이 상당히 얇아진 상황이다. 여기에 더해 이한범을 비롯한 미트윌란 선수들과의 결별이 예상된다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 이한범의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

아볼호세이니는 "미트윌란에는 마르틴 에를리치, 마스 베크 쇠렌센, 그리고 이한범이 있다"며 "이 선수들은 정말 많은 구단의 관심을 받고 있고, 상당한 금액의 이적료를 받고 떠날 수도 있다"고 말했다.

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또 그는 "저는 실제로 그런 일이 일어날 가능성을 배제하지 않는다"며 "특히 EPL 쪽에서는 이한범을 원하는 팀이 많다는 이야기를 듣고 있다"고 전했다.

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아직까지 한국인 중앙수비수로 EPL에서 주전자리를 차지한 선수는 없다. 이한범이 한국 축구의 역사를 쓸지 기대를 모은다. 물론 미트윌란이 이한범을 순순히 내줄 가능성은 없다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 이한범과 이기혁이 아쉬운 모습으로 그라운드를 돌고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

아볼호세이니는 "지금 미트윌란은 수비수를 한 명도 팔 수 없는 상황에 놓였다"며 "이한범의 경우에는 계약이 1년 남아 있다는 점도 흥미로운 부분이다"고 설명했다.

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그는 "그렇다면 미트윌란이 재계약을 위해 이미 제시했을 수도 있는 제안을 더 높여야 하는 것인지, 아니면 그를 매각할 것인지가 문제가 된다"며 "만약 그를 판다면 새로운 선수를 영입해야 한다"고 주장했다. 이어 "미트윌란이 이번 부상 문제에 어떻게 대처할지 지켜보는 것은 흥미로운 일이 될 것"이라고 덧붙였다.

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이한범은 지난 2026 FIFA 북중미 월드컵 당시 한국 대표팀 소속으로 모든 경기에 출전했다. 빠른 발과 피지컬, 그리고 투지를 앞세워 김민재(바이에른 뮌헨)의 완벽한 파트너로 활약했다. 이한범은 김민재에 이어 한국 대표팀 수비의 기둥으로 자리잡을 가능성이 큰 인재로 주목 받고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com