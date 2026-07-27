이강인 아틀레티코 이적하자마자 날벼락, 최고의 파트너 사라진다...바르사 이적 강행 '항명+훈련 불참 계획'

사진=아틀레티코

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인의 이적도 훌리안 알바레스를 막지 못할 전망이다.

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스페인 스포르트는 27일(한국시각) '아틀레티코 마드리드와의 이적 협상 물꼬를 트기 위해 아르헨티나 출신 공격수 알바레스가 바르셀로나가 기다려온 '행동'에 나설 예정이다. 알바레스는 포기하지 않고 있다. 공개적으로 밝힌 그의 가장 큰 목표는 바르셀로나에서 뛰는 것이며, 바르셀로나 구단 역시 선수가 자신의 꿈을 이루기 위해 수단과 방법을 가리지 않을 것임을 이미 알고 있다'고 보도했다.

알바레스를 둘러싼 이적 상황은 지난 5월부터 시작됐다. 알바레스는 2024년 여름 아틀레티코로 합류한 지 2년 만에 구단에 이적을 요청했다. 바르셀로나가 자신을 원한다는 걸 알았기 때문이다. 로베르토 레반도프스키를 떠나보낸 바르셀로나는 알라베스를 원했다.

이에 바르셀로나는 알바레스를 영입하기 위해 거액의 이적료를 제안했지만 아틀레티코는 단칼에 거절했다. 아틀레티코는 알바레스를 영입하기 위해선 5억유로(약 8358억원)의 바이아웃 금액을 지불하라는 입장이었다.

사진=아틀레티코

아틀레티코에서 움직이지 않자 알바레스는 공개적인 행동에 나섰다. 2026년 북중미월드컵 도중 알바레스는 꿈을 위해서는 떠나는 게 최선이라는 식의 발언으로 바르셀로나 이적을 노골적으로 요청했다. 그럼에도 불구하고 아틀레티코는 꿈쩍도 하지 않는 중이다.

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그러자 알바레스는 항명이나 훈련 불참을 준비 중인 것으로 보인다. 스포르트는 '바르셀로나는 월드컵 기간 중 '구단 관계자들, 이야기해야 할 사람들과 대화를 나눴다. 모두를 위해 이적이 최선이라 생각하며 내 꿈을 이루고 싶다'라고 말한 알바레스의 두 번째 결단을 기다리고 있다. 이제 모든 것은 이 경색된 상황을 풀기 위한 선수 본인의 확고한 의지에 달려 있다'고 전했다.

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매체는 '모든 과정이 신중하게 진행되고 있으나, 알바레스는 다음달 10일 디에고 시메오네 감독 체제의 프리시즌 훈련에 소집되어 있어 시간이 그리 넉넉하지 않다. 알바레스의 행동은 이달( 말, 늦어도 8월 초에는 나올 것으로 보인다'고 전망했다.

로이터연합뉴스

아틀레티코가 이번 여름 이적시장에서 이강인, 모르텐 히울만, 알렉스 그리말도 등을 영입해 다음 시즌 프로젝트를 차근차근 진행 중인데도, 알바레스는 팀을 떠날 궁리만 하고 있는 중이다. 선수가 항명이나 훈련 불참을 선언해도, 계약 기간이 남아있기 때문에 아틀레티코는 물러서지 않을 것으로 에측되고 있다.