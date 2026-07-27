'캡틴 브루노'의 유벤투스 깜짝 이적? 연봉+이적료가 관건…맨유 1년 연장 옵션 보유→재계약 추진

브루노 페르난데스. 사진=포르자 유베.

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[스포츠조선 강우진 기자]유벤투스가 브루노 페르난데스 영입에 관심을 보이고 있다.

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스페인 피차헤스는 27일(한국시각) '유벤투스가 브루노 페르난데스 영입을 위한 움직임에 착수했지만, 맨체스터 유나이티드는 아직 공식 제안을 받지 않은 것으로 알려졌다'고 보도했다.

AFP연합뉴스

맨유의 미드필더 페르난데스는 이번 여름 이적시장을 앞두고 유벤투스의 영입 리스트에 들었다. 유벤투스는 페르난데스의 측근 및 에이전트 측과 접촉했지만, 아직 두 구단 사이에 공식적인 제안이 오간 것은 확인되지 않고 있다.

매체는 '현재 이적 협상은 초기 단계이며 금액적인 부분에서 어려움은 존재한다'며 '페르난데스는 2027년 6월까지 계약돼 있으며 맨유가 계약을 한 시즌 더 연장할 수 있는 옵션을 보유하고 있다'고 설명했다.

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유벤투스는 중원에서 공격 생산력을 높일 수 있는 영입 후보로 페르난데스를 낙점한 것으로 보인다. 유벤투스는 우선 페르난데스가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 떠날 의향이 있는지, 그리고 맨유가 이적료로 얼마를 요구할 것인지를 확인해야 한다. 페르난데스의 예상 이적료는 최대 7500만유로(약 1256억원)에 이를 것으로 전망된다. 맨유는 페르난데스와의 계약을 1년 연장할 수 있기에 여전히 이적 협상의 주도권을 쥐고 있다.

로이터연합뉴스

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유벤투스는 이적료와 연봉을 동시에 감당해야 한다는 문제를 안고 있다. 페르난데스는 맨유 선수단에서도 연봉 테이블 최상단에 있는 선수다. 선수의 연봉 조건을 조정해야 할 가능성이 있다.

페르난데스는 여전히 팀의 공격에서 직접적인 영향력을 행사하고 있다. 그는 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 9골 21도움을 기록했다. 팀에게 필요한 선수이고, 페르난데스도 해외 구단으로부터 제안을 대부분 거절한 바 있다. 유벤투스가 그를 데려갈 확률은 지극히 낮다.

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매체는 '유벤투스는 이제 초기 접촉을 구체적인 공식 제안으로 발전시킬지 결정해야 한다'며 '맨유는 현재 페르난데스와의 재계약 협상을 계속 진행하고 있다'고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com