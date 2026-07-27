일본 역대 최초, 초유의 6개월 오피셜...비판 폭발 "모리야스 감독 때문에 구사일생"

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[스포츠조선 김대식 기자]모리야스 하지메 감독 단기 계약에 이어 오이와 고 감독으로 넘어가는 체제에 일본 내부에서도 비판설이 적지 않다.

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보도에 따르면 일본축구협회는 23일 일본 도쿄에서 이사회를 열고 일본 대표팀 사령탑으로 모리야스 감독의 유임을 확정했다. 이에 따라 모리야스 감독은 일본 대표팀 사령탑으로는 역대 처음 3연속 지휘봉을 잡게 됐다.

하지만 모리야스 감독 체제는 2027년 아시안컵을 끝으로 마무리된다. 초단기 계약 후 추후에는 오이와 고 21세 이하(U-21) 대표팀 감독이 이어받는다.

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일본 레알 스포츠가 27일 보도한 바에 따르면 미야모토 츠네야스 일본축구협회장은 "차기 감독에 대해서는 일본인에 국한하지 않고 폭넓은 후보군 중에서 검토할 필요가 있다고 생각해 그러한 움직임을 가져갔다. 리스트를 바탕으로 논의했던 시기도 있다"며 외국인 감독 선임도 고민했다고 밝혔다.

레알 스포츠는 '해당 리스트에는 조국 오스트레일리아 국가대표팀, 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 감독을 역임하고 당시 무소속이었던 엔제 포스테코글루도 있었던 것으로 알려졌다. 잘츠부르크, 바이엘 레버쿠젠, 벤피카 등의 감독을 거쳐 지난해 가을부터 J리그의 글로벌 풋볼 어드바이저를 맡고 있는 독일 출신의 로저 슈미트도 있었다'고 언급했다.

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하지만 일본축구협회에서 외국인 감독 선임을 포기한 이유는 돈 때문이었다. 포스테코글루 감독의 연봉은 2025년 예산에서 31억엔(약 278억원)의 적자를 낸 일본축구협회에서 감당할 수 있는 수준이 아니었다. 결국 일본축구협회는 자국 감독을 알아볼 수밖에 없었다.

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하지만 오이와 감독은 현재 아시안게임과 LA 올림픽을 준비하고 있기 때문에 당장 국가대표팀 사령탑까지 맡기에는 현실적으로 불가능했다. 이에 일본축구협회는 어쩔 수 없이 모리야스 감독에게 6개월 단기 계약을 요청할 수밖에 없었던 것이다.

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레알 스포츠는 '최악의 경우 일본 대표팀 감독 부재라는 사태를 초래할 뻔했던 미야모토 회장과 일본축구협회는 모리야스 감독의 관대함과 넓은 품, 그리고 일본 축구계를 향한 깊은 애정 덕분에 구사일생했다. 이러한 점들을 고려하면 모리야스 감독에게 6개월 계약 연장을 제안한 명분은 아쉽게도 충분한 설득력을 갖추지 못하고 있다. 외국인 감독 영입 노선이 무산된 배경까지 감안하면, 오히려 사후에 끼워맞춰 넣은 듯한 인상이 짙게 전달된다고 해도 과언이 아니'라고 비판했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com