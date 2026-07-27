박지성 위원장 "KFA 회장 선거인단 규모 1만명 이상 권고...프로,실업,승강제리그 조정, 선수-지도자 참여↑"[K- 축구혁신위 4차 현장]

박지성 K-축구 혁신위 공동위원장과 최휘영 문체부 장관. 사진제공=문화체육관광부

김승희 KFA 전무 사진제공=문화체육관광부

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[스포츠조선 전영지 기자]"K-축구 혁신위원회가 대한축구협회에 권고할 선거인 규모는 1만명 이상으로 예상된다."(박지성 혁신위 공동 위원장)

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문화체육관광부 산하 K-축구혁신위(이하 혁신위)가 기대하는 대한축구협회(KFA) 회장 선거 선거인단 규모가 처음으로 구체적 윤곽을 드러냈다.

27일 오전 10시 서울 종로구 국립현대미술관 서울관 대회의실에서 K-축구 혁신위원회(이하 혁신위) 제4차 회의가 열렸다. 회의 종료 직후 박지성 위원장이 주요 논의 내용을 브리핑했다.

박 위원장은 "오늘은 세 가지 분야에서 논의가 이뤄졌다. 첫째, 축구 거버넌스 혁신 관련 축구협회장 선거인단은 대한체육회장 선거인단 개편안을 기반으로 종목 특성을 반영해 조정하는 방안을 검토했다. 즉, 체육회 기준에 프로.실업, 대학, K1~K7승강제 리그 등을 추가해 조정하는 안을 마련하기로 했고 이 경우 권고하게 될 규모는 1만 명 이상으로 예상된다"고 말했다. "아울러 이러한 개편안의 근거 조항이 되는 대한체육회 '회원종목단체 규정. 개정안'을 논의하고 8월까지 개정 절차를 마무리하기로 했다"고 밝혔다. "선거인단 구성 범위를 확대하고 (100명 이상 300명 이하로) 선거인단을 제한하는 조항을 삭제하는 개정을 추진하고 선거인단 구성 관련 대한체육회 회장선거관리규정를 준용하는 조항 등을 신설할 계획"이라고 설명했다.

사진제공=문화체육관광부

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"둘째, 유소년 선수 육성 방안을 논의했다. 선수 성장 중심의 철학을 기반으로 선수 등록 패러다임과 대회 리그 시스템을 혁신하고, 우수지도자와 시설 인프라를 확충하고 국제대회 참가 지원을 늘려야 한다는 논의가 이뤄졌다"고 덧붙였다. "마지막으로, 전력강화위의 독립성과 대표팀 감독 선임 절차의 합리성을 높이는 방안에 대한 논의가 있었다. 오늘은 협회가 관련 규정과 문제인식을 공유하는 자리였고 다음 회의 시 구체적 개선방안을 논의하기로 했다"고 밝혔다.

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이어진 질의응답에서 박 위원장은 선거인단 1만명 이상 구성과 관련해 "현재 대한체육회의 선거인단 안을 대한축구협회로 기준을 바꿔서 적용해서 그 부분에서 어떤 부분을 보강하고 줄일지에 대한 논의를 시작하는 단계다. 그 결과 프로와 관련해선 대한체육회 기준이 부족해 이 부분을 늘려나가게 되면 선거인단이 1만명 이상이 될 가능성이 있다"고 설명했다. "선거인단이 200명에서 1만명 이상이 된다는 것은 어마어마하게 늘어난다는 것이다. 선수, 지도자에서 많은 폭의 증가가 예상된다"고 밝혔다. 축구 동호인 14만명을 두고 어떤 기준으로 대표성을 가려 투표권을 부여할지에 대해선 "모든 축구와 관련된 사람을 포함하기는 어렵다. 동호인을 어떻게 할지는 지금 논의 단계다. 어디까지 포함할지 논의중이라 아직까지 확답을 드릴 수 없다"고 답했다. 1만명 이상이 될 경우 전자투표(모바일투표) 도입 필요성도 시사했다. "(전자투표) 도입에 대한 부분은 생각해야 한다. 예산적 문제도 있고 합리적으로 어떤 부분이 제일 좋을지는 이야기를 나눠봐야 한다"고 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com