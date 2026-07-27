韓 축구 악재! "토트넘 재앙 같은 결정" 양민혁, 1군 합류 또 물건너가나...빅찬스 미스→슈팅 0회, "오클랜드전 팀 내 최하 평점"

사진=토트넘 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]양민혁에게 좋은 징조는 아니다. 기량을 선보여야 할 프리시즌에서 성과가 미미하다.

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영국의 풋볼런던은 26일(한국시각) '오클랜드전 토트넘 선수들의 평점을 공개한다'고 보도했다.

토트넘은 26일 뉴질랜드 오클랜드의 이든 파크에서 열린 오클랜드FC와의 프리시즌 평가전에서 2대0으로 승리했다. 전반 12분 데인 스칼렛, 후반 25분 히샬리송의 득점으로 프리시즌 분위기를 끌어올렸다.

사진=중계화면 캡처

양민혁도 그라운드를 밟았다. 후반 18분 제이미 돈리와 교체되어 투입된 양민혁은 돋보이는 모습은 없었다. 터치 9회, 패스 6회 등 경기장에서의 영향력이 미미했다. 슈팅도 없었으며, 결정적인 패스도 거의 나오지 않았다.

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지난 MK돈스와의 프리시즌 친선전에서의 흐름을 반전시키지 못했다. 당시 양민혁은 후반 교체로 출전해 좋은 기회를 잡기도 했다. 후반 32분 골키퍼까지 제치며 빈 골문으로 득점할 기회를 잡았으나, 슈팅은 골문을 벗어났다. 득점 기회를 날려 고개를 숙였다. MK돈스전 부진 이후 이번 오클랜드전에는 더 적은 출전 시간을 소화했다. 다카이 고타, 제이미 돈리, 루카 윌리엄스-바넷, 마이키 무어 등이 선발로 출전해 기회를 받은 것과 대조된다.

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풋볼런던은 양민혁에게 팀 내 가장 낮은 평점 5점을 부여하며 '30분가량을 뛰었지만, 공을 거의 잡지 못했다'고 평가했다. 아쉬운 평가와 함게 양민혁으로서는 이번 여름 프리시즌에서 활약할 시간이 점차 줄어들며, 차기 시즌도 1군 합류 가능성에 의문 부호가 커질 수밖에 없다.

사진=토트넘 SNS 캡처

이미 지난 시즌 임대부터 꼬여버린 양민혁이다. 2025~2026시즌 포츠머스에서 기회를 받으며 성장을 위한 발판을 마련했던 양민혁은 겨울 이적시장 코번트리 시티 임대로 기회를 날리고 말았다. 프랭크 램파드 감독의 구애로 코번트리로 향한 양민혁은 이후 단 3경기 출전에 그쳤다. 교체 명단에도 이름을 올리지 못하고 완전히 선수단에서 사라졌다.

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포츠머스에 남았다면, 출전 시간은 일부 보장받았을 수 있는 상황. 실전 경험 자체를 거의 하지 못하고 후반기를 날린 점이 뼈아플 수밖에 없다. 더욱이 잉글랜드 무대에 빠르게 적응해 활약한다면 차기 시즌 데 제르비 감독에게 눈도장을 받을 수도 있었겠지만, 코번트리에서 명단 제외만 반복되며 이마저도 쉽지 않았다. 축구 통계 매체 스쿼카는 '양민혁은 코번트리에서 1군 자리를 확보하지 못했다. 램파드 감독 체제에서 교체 출전은 단 3회, 토트넘의 이적은 재앙과도 같은 결정이었다'고 평가했다.

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다시 찾아온 여름의 기회, 양민혁이 반전과도 같은 경기력을 선보인다면 1군에서의 평가 혹은 더 좋은 임대 행선지 가능성도 열릴 수 있다. 하지만 아직까지 양민혁은 입지를 반등시킬 모습은 보여주지 못하고 있다. 다가오는 일정에서 양민혁이 인상적인 활약으로 다시 기회를 잡을 수 있을지가 프리시즌 관전 포인트가 될 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com