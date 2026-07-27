세계 최고 미녀 축구선수 오피셜 나오자마자 전 세계 조롱 폭발..."3년 동안 0골, 사진용 축구선수"

사진캡쳐=데일리 스타

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[스포츠조선 김대식 기자[세계 최고 미녀 축구선수로 꼽히는 아나 마리아 마르코비치가 조롱의 대상이 됐다.

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영국 매체 데일리 스타는 24일(한국시각) ''세계에서 가장 아름다운 축구선수'가 유럽 명문 구단으로의 이적을 성사시키며 불과 3년 사이에 5번째 클럽 유니폼을 입게 되었다. 올해 26세의 공격수 마르코비치는 크로아티아의 명문 하이두크 스플리트와 계약하며 축구계의 '저니우먼'으로 자리매김하고 있다. 놀라운 미모 덕분에 팬들로부터 이러한 별명을 얻은 그녀는 그라운드 위에서도 꾸준히 시선을 사로잡고 있다'고 보도했다.

마르코비치는 국 리그 브루클린 FC에서 한 시즌을 보낸 뒤 다시 유럽 무대로 돌아왔다. 앞서 포르투갈의 다마이엔스와 브라가, 스위스의 그라스호퍼 취리히를 차례로 거쳤다. 그녀는 자신의 SNS에 하이두크 스플리트 경기장을 거니는 모습과 계약서에 서명하는 장면, 첫 훈련에 참가하는 영상을 공개하며 "새로운 장(New chapter)"이라는 문구를 남겼다. 이 게시물은 270만 명의 팔로워들에게 즉각적인 관심을 받았다.

사진캡쳐=데일리 스타

하지만 반응은 좋지 못하다. 데일리 스타는 '그냐의 최근 경기력을 둘러싼 팬들의 시선은 곱지 않다. 축구 통계 전문 매체 '소커도나'는 그녀의 마지막 득점이 그라스호퍼 시절이었던 2023년 2월에 머물러 있다고 보도했다. 이후 브루클린 시절(23경기 1도움)을 포함해 세 시즌을 온전히 소화하는 동안 단 한 골도 기록하지 못했다'고 언급했다.

현지 팬들은 비판의 댓글로 직접 그녀를 저격했다. 한 누리꾼은 "이 선수가 마지막으로 골을 넣은 게 언제인지 아는 사람 있나요? 그저 사진 촬영용이고 그 이상도 이하도 아니다"라며 비꼬았다. 또 다른 누리꾼은 "홍보 효과는 좋을지 몰라도 경기력은 0점 수준"이라고 지적했으며, "몇 번 경기하는 걸 봤는데 그냥 말을 아끼겠다. 내 '전문가적 의견'을 못 믿겠다면 가서 직접 통계나 확인해 보라. 이 선수 공격수다"라는 반응도 나왔다.

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마르코비치는 2023년 3월 FC 취리히와의 경기 도중 전방십자인대(ACL) 파열과 반월상 연골 파열, 종아리뼈 골절이라는 중상을 입었다. 이후 오랜 재활 기간을 거쳤지만 아직 부상 이전의 기량을 완전히 되찾지 못한 모습이다. 새 소속팀 하이두크 스플리트에서 반등의 계기를 마련할 수 있을지 주목된다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com