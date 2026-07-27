손흥민 이후 최악의 주장, 마침내 토트넘 탈출 행선지 정해졌나..."향후 몇 주 안에 이적 마무리될 것"

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]크리스티안 로메로의 유력 행선지가 등장했다.

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영국의 팀토크는 27일(한국시각) '토트넘 로메로를 매각하는 것에 가까워지고 있다'고 보도했다.

팀토크는 '로메로는 아스널과도 연결됐지만, 인터 밀란으로 이적해 이탈리아로 복귀할 가능성이 크다. 스카이스포츠 이탈리아에 따르면 이미 양측이 매우 근접한 것으로 보이며, 향후 몇 주 안에 계약이 마무리될 수 있을 것으로 알려졌다. 인터 밀란의 스포츠 디렉터인 피에로 아우실리오도 협상 사실을 인정했다. 인터 밀란은 5000만 유로 수준에 로메로를 데려올 것으로 보인다'고 전했다.

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로메로는 2025~2026시즌을 앞두고 토마스 프랭크 감독 부임 후 손흥민이 떠나며, 새로운 팀의 리더로 낙점됐다. 지난 2021년 토트넘으로 이적한 로메로는 합류 이후 줄곧 토트넘 주전으로 활약했고, 리더십까지 인정받으며, 주장 완장을 받았다. 곧이어 연장 계약도 체결했다.

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로메로는 2029년까지 토트넘과 계약을 연장하며, 손흥민 이상의 주급을 받는 파격적인 조건까지 포함된 계약을 체결했다. 주급은 무려 20만 파운드로 토트넘 역사상 로메로 이상의 주급을 받은 선수는 해리 케인이 유일하다. 로메로에게 사실상 토트넘 레전드급 대우를 해준 것이나 다름없다.

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하지만 로메로는 기대 이하였다. 기량은 문제가 없었으나, 리더십이 낙제점을 받았다. 특히 시즌 막판 부상을 이유로 고국인 아르헨티나로 돌아가며, 토트넘의 운명이 걸린 리그 최종전을 지켜보지 않을 수 있다는 소식에 많은 질타를 받았다. 이후 팀에 복귀했으나, 비난 여론은 여전했다.

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로베르토 데 제르비 감독도 수비진 새 판 짜기에 돌입했다. 마르코스 세네시, 얀 폴 판헤케가 합류하며 로메로의 대체 자원을 이미 마련해뒀다. 로메로 또한 인터 밀란의 관심을 받으며, 주장에 선임된 지 불과 1년 만에 토트넘을 떠날 가능성이 커지고 있다.

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토트넘의 주장이 1년 만에 또 바뀔 상황에 놓였다. 주장으로서 기대 이하였던 로메로가 팀을 떠난다면 올시즌 토트넘은 어떻게 변화할지도 계속 관심을 받을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com