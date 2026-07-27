"역사상 최고 계약 준비 완료" 비니시우스(아스널) 이뤄질까...모리뉴 감독은 결사 반대

사진=골닷컴

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[스포츠조선 김대식 기자]아스널이 세계 최고의 윙포워드인 비니시우스 주니오르 영입에 나섰다.

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영국 텔레그래프는 27일(한국시각) '아스널이 치솟는 야망을 드러내며 대형 영입을 계획 중'이라며 '구단 역사상 최고액의 계약을 비니시우스에게 제시할 준비를 하고 있다'라고 보도했다.

이어 매체는 '비니시우스는 현재 주급 40만파운드(약 7억8000만원)를 받고 있으나, 아스널은 이 조건을 더 상향 조정할 용의가 있다'며 '그를 영입하는 데 필요한 예상 비용 규모에 대해 논의가 이루어졌다. 재정적 요소는 그들의 목표에 걸림돌이 되지 않을 것'이라며 아스널이 비니시우스 영입을 위해 돈다발을 풀 계획이라고 밝혔다.

더불어 텔레그래프는 '비니시우스 영입 추진은 미켈 아르테타 아스널 감독에게 게임체인저가 될 것이다. 아르테타 감독은 지난 시즌 유럽챔피언스리그 결승전에서 파리생제르맹(PSG)에 패한 후 한 단계 더 뛰어오르기를 열망하고 있다'라고 언급했다.

AFP연합뉴스

하지만 레알은 비니시우스 매각을 원하지 않는 중이다. 텔레그래프는 '레알의 신임 감독인 조제 모리뉴가 구단의 주요 간판선수들을 누구도 잃고 싶어 하지 않는다. 계약의 마지막 12개월에 접어든 비니시우스에 대해 아스널이 모든 수단을 동원해 영입을 타진할 준비가 되어 있어 모리뉴 감독의 상황이 복잡해질 수 있다"라고 분석했다.

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매체는 "모리뉴 감독은 비니시우스의 매각 승인에 강력히 반대할 것으로 보인다"라며 "통산 16번째 UCL 우승을 달성하겠다는 집념을 품고 두 번째 임기로 복귀한 그는, 지난 시즌 벤피카 시절 크게 마찰을 빚었던 26세의 공격수를 팀의 핵심에 두기를 원하고 있다"라고 설명했다.

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현재로서는 아스널이 비니시우스 영입을 검토하는 수준으로 보인다. 아직까지 레알과의 협상은 시작하지 않은 단계다. 결국은 플로렌티노 페레스 레알 회장의 마음에 달려있는 문제다. 일반적으로 레알은 전성기를 보내고 있는 슈퍼스타를 팀에서 방출한 적이 많지 않다.

AP연합뉴스

이번 이적설은 레알이 영입을 목전에 두고 있는 얀 디오망데와도 연결된 상태. 지난 시즌 RB 라이프치히에서 초신성으로 떠오른 디오망데는 PSG행이 유력했지만 레알이 하이재킹에 성공했다. 디오망데는 오른쪽 윙어라 디오망데와 포지션이 겹치지는 않지만 왼쪽은 킬리안 음바페로도 채울 수가 있는 레알이다.

비니시우스가 계속해서 연봉 등의 문제를 두고 레알과 재계약 합의에 도달하지 않았던 만큼, 아스널이 연봉을 높여준다면 어떤 일이 벌어질지 모른다.

김대식 기자rlaeotlr2024@sportschosun.com