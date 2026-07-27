강원까지 잡은 좀비의 집념, 신입생 적응도 청신호...'시즌 첫 연승' 한껏 뜨거운 안양, 상위권 경쟁의 복병

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[스포츠조선 이현석 기자]끈질긴 좀비의 집념이 이끈 시즌 첫 연승. FC안양이 상위권 순위 경쟁의 복병으로 떠올랐다.

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안양은 26일 안양종합운동장에서 열린 강원과의 '하나은행 K리그1 2026' 20라운드에서 2대1로 승리했다. 직전 부천전(3대2 승)에 이어 2경기 연속 승점 3점을 챙긴 안양은 시즌 첫 연승에 성공했다. 홈에서도 오랜만에 미소를 지었다. 이날 경기 전까지 안양의 마지막 안방 승리는 홈 개막전이었던 3월 8일 제주전(2대1 승)이었다. 4개월여 만의 홈 승리를 앞세워 5위에 올랐다. 목표였던 '6강' 희망도 불씨를 키웠다.

상승세의 강원을 잡아낸 점이 고무적이다. 9경기 무패 행진(5승4무)을 달린 강원은 뛰어난 활동량, 체계적인 움직임을 바탕으로 한 '정경호식 압박 축구'가 강점이다. 쉬운 상대가 아니었다. 안양은 강투지가 빠진 상대 수비를 파고들었다. 전반 3분 만에 마테우스-유키치-최건주로 이어지는 군더더기 없는 박스 안 전개가 선제골로 이어졌다. 전반 37분에는 세트피스 전술이 돋보였다. 유키치의 수비 뒷공간을 노린 정확한 킥, 침투하던 엘쿠라노의 헤더로 수비 허점을 찔렀다. 후반에는 단단한 수비가 힘을 냈다. 6개의 유효슈팅을 쏟아낸 강원의 공세를 막아냈다. 후반 추가시간인 51분 아부달라에게 허용한 실점이 유일한 옥에 티였다. 무리해서 주도하기보다는 세트피스와 역습, 수비로 강점을 살렸고, 승리를 챙겼다.

부상 선수들의 복귀, 신입생들의 순조로운 적응도 안양을 미소 짓게 하는 요소다. 안양은 올 시즌 7골-5도움을 적립한 '에이스' 마테우스 의존도가 높았다. 마테우스를 향한 집중 견제, 이를 타파할 방안이 후반기 과제였다. 다른 외국인 선수들의 활약이 중요했다. 늦지 않게 답을 찾았다. 부상 복귀한 유키치는 4개월 만에 선발 출격, 강원전 2도움을 기록했다. 돌파와 킥, 연계까지 다방면으로 활약했다. 전반기 부상과 부진이 겹쳤던 엘쿠라노는 2경기 연속 공격포인트를 기록했다. 경합과 연계에서 두각을 나타내며, 드디어 K리그에 연착륙한 모습이다. 부천전에 이어 2경기 연속 선발 출전한 크네제비치도 존재감이 탁월했다. 활동량과 탈압박, 전진 패스까지 선보이며 중원에 활력을 불어넣었다.

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K리그1에서의 두 번째 시즌, 안양의 뜨거운 경기력은 순위표를 흔드는 바람이다. 올 시즌 꾸준히 강팀들을 괴롭힌다. 끈질긴 투지, 역동성 그리고 한 방의 송곳니까지 갖춘 '좀비 축구'가 위력을 발휘하고 있다. '선두' 서울(1무)을 비롯해 울산(1무), 강원(1무1패), 인천(1승1패) 등 1위부터 6위까지의 팀들이 안양에 승점을 잃었다. 전북만이 1승1무로 유일하게 전적에서 앞섰다. 무더운 여름을 연료로 삼는 안양의 약진, 기세를 이어간다면 상위권 순위 판도를 흔들 돌풍이 될 수 있다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com