'벌써 걱정할 정도로 선수가 없나' 이강인을 품은 아틀레티코, 아시안컵 한 달 공백 뼈아플 수 있다..'확고한 주전 원해, 클럽 내 입지에 변수'

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 노주환 기자]'아틀레티코는 이강인을 한 달간 잃을 수도 있다.' 스페인 매체 '마르카'가 대한민국 축구의 에이스 이강인(25)을 영입한 아틀레티코 마드리드를 걱정하는 보도를 27일(이하 한국시각) 했다.

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2027년 1월 7일부터 2월 5일까지 사우디아라비아에서 열릴 2027년 아시안컵 때문이다. 이강인이 국가대표팀에 차출될 경우 아틀레티코 전력에서 이탈이 불가피하다. 마르카는 '이강인은 아틀레티코가 이번 여름 영입한 세 번째 이적생이다. 그의 영입이 안고 있는 큰 걸림돌은 아시안컵'이라며 '그는 대표팀의 에이스다. 한국이 결승에 진출할 경우 한 달 동안 소속 클럽 경기에 출전하지 못할 수 있다. 아틀레티코뿐 아니라 라리가에 뛰는 모든 아시아 선수에게 영향을 미칠 것'이라고 설명했다.

이강인 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

한국은 이번 아시안컵 조별리그 E조에서 예멘, 베트남, 아랍에미리트와 격돌한다. 홍명보 감독이 북중미월드컵 조별리그 탈락 후 사임한 가운데 A대표팀 사령탑은 공석이다. 당분간 임시 감독 체제로 대표팀이 운영될 예정이다. 사령탑이 누가 되는 것과 상관없이 이강인은 부상만 아니면 대표팀 차출은 불을 보듯 뻔하다. 이 대회에서 1960년 마지막으로 우승한 한국은 내년에 67년 만에 다시 정상에 도전한다.

epa12935006 Atletico head coach Diego Simeone gestures towards fans after the UEFA Champions League semi-finals 2nd leg match Arsenal FC against Atletico de Madrid, in London, Britain, 05 May 2026. Arsenal won 1-0. EPA/NEIL HALL

아틀레티코는 이강인을 영입하면서 큰 기대를 걸고 있다. 5년 계약에 이적료만 총 4000만유로(약 670억원, 기본 3500만-옵션 500만)를 지불한 것으로 알려졌다. 게다가 아틀레티코의 전설 앙투안 그리에즈만(올랜도)의 등번호 7번을 이강인에게 넘겼다. 스페인에서 축구 유학을 했고, 발렌시아와 레알 마요르카를 거친 이강인에게 라리가 적응은 별도로 필요하지 않을 것이다. 그를 영입한 마테우 알레마니 스포츠 디렉터는 이강인에게 확고한 믿음을 갖고 있다. '마르카'는 최근 '디에고 시메오네 감독이 그리에즈만을 5년 동안 갈고닦아 중원의 사령관으로 만든 것처럼 이강인을 월드클래스로 조련할 것'이라고 전망했다.

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그런데 2026~2027시즌의 한가운데인 내년 1월 한 달의 공백은 이강인과 아틀레티코 모두에 뼈아플 수 있다. 정규리그의 본격적인 순위 싸움은 물론이고 유럽챔피언스리그 일정까지 겹치게 된다. 현재 공개된 경기 일정을 보면 최소 6경기를 결장하게 된다. FC바르셀로나와의 슈퍼컵(2월 3일) 출전도 불발될 수 있다.

epa12969396 Atletico de Madrid's head coach Diego Simeone (L) speaks during a ceremony honoring Atletico de Madrid's Antoine Griezmann after the Spanish LaLiga soccer match between Atletico de Madrid and Girona FC in Madrid, Spain, 17 May 2026. EPA/MARISCAL

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3년 만에 다시 스페인 무대로 컴백한 이강인은 아틀레티코 구단에서 확고한 주전 역할을 원한다. 그는 지난 세 시즌 동안 파리생제르맹에서 총 11번의 우승 트로피를 들어올렸지만 '주인공' 보다 '조연'이었다. 아틀레티코에서도 현재 기대감은 높지만, 주전을 보장받은 건 아니다. 치열한 경쟁이 곧 벌어질 것이다. 따라서 아시안컵 차출 공백이 이강인의 클럽 내 입지에도 변수가 될 수 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com