"10분이면 충분했다" '메이드 인 코리아' 황인범, 새 소속팀 포르투서 강렬한 첫 인상…"한국인의 마법은 훈련 첫 날부터 시작"

출처=FC포르투 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]"황인범은 짧은 출전 시간에도 팬들의 마음을 사로잡았다."

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FC포르투 유니폼을 입고 첫 경기를 소화한 대한민국 간판 미드필더 황인범(30)에 대한 포르투갈 매체 '아 볼라'의 평이다. 이 매체는 26일(현지시각) 포르투갈 포르투의 에스타디우 두 드라가오에서 열린 애스턴 빌라와의 프리시즌 친선경기를 마치고 이날 후반 37분 교체투입한 황인범에 대해 "추가시간 포함 10분 남짓한 시간 동안, 리그 챔피언 포르투의 핵심 선수로 자리매김할 가능성을 보여줬다. 프란체스코 파리올리 감독이 안드레 빌라스 보아스 회장에게 황인범 영입을 요청한 이유를 여실히 드러냈다"라고 보도했다.

'아 볼라'는 "세련된 볼 터치를 자랑하는 황인범은 빠른 판단력으로 원투 터치 플레이를 펼치는가 하면, 필요할 때는 볼 소유권을 지키는 방법도 알고 있었다. 스테픈 유스타키오, 야쿠프 키비오르와 함께 인상적인 공격을 펼쳤다. 하지만 보르하 사인스의 헤더가 상대 골키퍼에게 막히면서 아쉽게 득점으로 이어지진 못했다"며 "첫 출전치고는 나쁘지 않았지만, 황인범은 아쉬움을 표했다"라고 전했다. 황인범은 "(데뷔전을 치러)정말 기쁘다"며 "사인스에게 연결한 패스가 아쉽다. 더 잘할 수 있었는데…. 다음에는 더 잘하도록 노력하겠다"라고 소감을 말했다. "경기장 분위기는 정말 최고였다. 이런 경기장에서 이런 팬들과 함께 할 수 있다는 건 영광"이라고 했다.

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황인범은 지난 20일 네덜란드 페예노르트를 떠나 이적료 450만유로(약 76억원)에 포르투와 3년 계약을 체결했다. '아 볼라'는 "황인범의 마법은 조르제 코스타 훈련센터에 합류한 첫날부터 시작됐다. 황인범은 흔들림 없는 직업 윤리로 파리올리 감독의 코치진, 팀 동료, 구단 전체에 깊은 인상을 남겼다. 이는 그가 태어난 국가의 특징을 잘 보여주는 부분이다. 황인범의 예의범절은 포르투에서 더욱 돋보이는 미덕"이라고 밝혔다.

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계속해서 "유럽에서 7번째 시즌을 맞이하는 황인범은 이미 유럽 무대에 완벽하게 적응했다. 포르투가 공개한 영상에서 볼 수 있듯이, 그는 영어도 유창하게 구사한다. 적응은 순조롭게 진행되고 있으며, 선수 본인과 파리올리 감독 모두 만족스러워하고 있다"라고 밝혔다.

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포르투는 다음달 2일 토렌세와의 포르투갈컵 결승전을 통해 본격적인 시즌에 돌입한다. '아 볼라'는 "포르투는 황인범을 영입하는 과정에서 빅토르 프롤홀트 등 기존 미드필더들과 같은 유형의 선수를 찾는 것이 아니란 것을 분명하게 인지했다"며 "황인범은 경기 템포를 조절하는 능력과 더불어, 중요한 지역에서의 볼 전환에 유연성을 더하는 등 다양한 강점을 제공할 것으로 기대된다. 빌라전 10분 동안 이러한 강점을 여실히 보여줬다. 빠른 판단력으로 원투터치 플레이를 펼치는가 하면, 볼 소유권을 지키는 모습도 보여줬다"라고 호평했다.

한편, 포르투는 전반 5분 윌리암 고메스의 선제골로 리드했다. 전반 12분 루카 린치에게 동점골을 헌납했지만, 41분 페페의 결승골로 2대1 승리했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com