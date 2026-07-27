"홍명보 후임 유력 후보 거론" 2년 만에 한국행 루머 폭발...르나르 감독, 세네갈 유력 후보

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국에서 관심이 있다고 알려졌던 에르베 르나르 감독이 세네갈로 향할 가능성이 제기됐다.

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프랑스 풋 메르카토에서 일하며 프랑스 축구 정보에 능통한 산티 아우나 기자는 지난 23일(이하 한국시각) 독점 보도라며 '2026년 북중미월드컵 기간 동안 튀니지 대표팀을 짧게 이끈 르나르 감독을 향한 구애가 뜨겁다. 아프리카 네이션스컵 2회 우승에 빛나는 르나르 감독을 향한 제안은 끊이지 않고 있다. 복수의 한국 출처에 따르면, 그는 월드컵 조별리그 탈퇴 후 사임한 홍명보 감독의 후임으로 대한민국 대표팀 사령탑을 맡을 유력한 후보 중 한 명으로 거론되고 있다"고 밝혔다. 르나르 감독은 2024년에도 한국과 연결된 적이 있다.

하지만 르나르 감독은 세네갈의 관심도 받고 있는 것으로 확인됐다. 이미 세네갈축구협회는 유력 후보를 2명으로 압축해놓은 것으로 파악되고 있다. 프랑스 레퀴프는 26일 '파트리크 비에이라와 르나르가 세네갈 국가대표팀 감독직을 두고 경쟁하고 있으나, 온갖 종류의 위기로 흔들리고 있는 세네갈 축구계의 상황으로 인해 아직 아무것도 결정되지 않았다'고 보도했다.

신화통신

또다른 프랑스 매체인 스포르트도 '세네갈이 2026 월드컵 32강전에서 조기 탈락한 여파는 파페 티아우 감독에게 치명적이었다. 지금까지 감독직을 맡아왔던 임기는 세네갈축구협회에 의해 즉각 종료되었다. 이제 그의 후임이 누구가 될 것인가가 논의의 중심에 서 있다. 결정권을 가진 수뇌부는 두 가지 '프랑스산' 선택지, 비에이라와 르나르를 두고 고심 중인 것으로 알려졌다'고 전했다.

매체는 '에르베 감독은 (세네갈 감독이 될 수 있는) 몇 가지 강력한 무기를 가지고 있다. 그는 세네갈 출신 아내 및 자녀들과 함께 살고 있는 세네갈 현지 자택을 보유하고 있다. 르나르가 일부 결정권자들 사이에서 이번 감독직의 선두 주자로 고려되고 있다'고 덧붙였다.

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다만 세네갈축구협회를 둘러싼 문제로 인해서 르나르 감독이 바로 임명될 수 있을지는 미지수인 상황으로 알려졌다. 스포르트는 '월드컵 실패 이후 서로 책임을 전가하며 암투가 벌어지고 있어 현재 세네갈 축구계의 전반적인 상황은 매우 복잡하다. 또한 세네갈이 모로코와의 2026 아프리카 네이션스컵 결승전 사건과 관련해 스포츠중재재판소의 판결을 기다리고 있는 만큼, 비에이라와 르나르에게는 감독직을 쟁취하기 위해 전열을 가다듬고 명분을 정제할 시간이 아직 남아 있다'고 예측했다.

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대한축구협회에서 르나르 감독을 고려 중이라는 게 사실이라고 해도, 르나르 감독은 협회에서 올리는 공개 채용에 지원해야 한다. 협회는 24일 오는 11월까지 팀을 이끌 임시 감독을 사단 형태로 공개 채용하기로 진행하기로 결정했다고 발표했다. 정몽규 회장의 사퇴 이후 협회는 새 회장 선거를 준비 중이다. 새 수장이 정해지지 않은 상황에서 정식 감독 선임을 어려울 수밖에 없는 상황이다.

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한국 사령탑 자리에서 여러 외국인 감독이 관심을 가지고 있지만 임시 감독 체제도 반길지는 의문이 드는 상황이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com