韓 축구 희소식! 이강인, 마침내 최고의 스승 만났다...발롱도르급 에이스 도약하나 "두 살 어렸던 그리즈만, 결정력 좋은 선수로 성장"

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인에게는 최고의 스승이 될 수 있다. 선수 경력의 도약을 이끌어줄 수 있는 디에고 시메오네 감독이다.

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스페인의 문도데포르티보는 26일(한국시각) '시메오네 감독은 이제 이강인을 더욱 공격적인 선수, 더 나은 득점원, 더 나은 어시스트 제공자, 그리고 무엇보다 경기를 바꿀 수 있는 선수로 성장시키겠다는 공동의 목표를 가지고 지도할 것이다'고 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 25일 구단 공식 채널을 통해 '이강인이 아틀레티코 마드리드로 이적했다'며 '구단은 이강인 이적에 합의했으며 2031년까지 우리 구단과 계약을 체결했다'고 발표했다.

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

등번호에서부터 기대감이 커진다. 무려 7번이다. 한국 축구 선수 역사상 빅클럽 입단과 동시에 7번을 부여받은 선수는 없었다. 손흥민이 토트넘 입단 당시 7번을 받았으나, 아틀레티코와 위상을 비교할 수 있는 빅클럽이라고 보기는 어렵다. 더욱이 전임자가 아틀레티코의 레전드 앙투완 그리즈만이었다. 이강인이 7번을 물려받으며 그리즈만의 위상에 버금가는 에이스로 성장할 수 있을지에 대한 우려와 기대의 시선이 동시에 쏟아지는 것이 당연했다.

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다만 이런 격차에 대해 걱정보다는 기대감이 커지고 있다. 이미 그리즈만을 키워낸 시메오네이기에 충분히 가능할 것이라는 예측이었다. 문도데포르티보는 '이강인은 아틀레티코 마드리드로 이적하여 핵심 선수로 활약할 것으로 기대된다. 경기력은 항상 주목받을 것이다. 그가 새로 합류한 아틀레티코에서는 득점과 어시스트 면에서 결정적인 역할을 더 많이 해내야 한다는 기대가 여전히 남아 있다'고 전했다.

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이어 '이강인은 그리즈만처럼 골을 많이 넣는 선수가 아니다. 25세라는 나이와 시메오네 감독이 그를 더 결정적인 선수로 만들어야 한다는 과제를 고려했을 때 그리즈만만큼 결정적인 역할을 하는 선수도 아니라는 것을 알 수 있다. 다만 시메오네 감독은 당시 23세의 나이로 아틀레티코에 입단했던 그리즈만을 두 살 어린 나이에 더 결정적인 선수로 만들었던 경험이 있다'고 덧붙였다.

로이터연합뉴스

이미 이런 기대가 스페인 언론에서 몇 차례 드러낸 바 있다. 스페인의 마르카는 '아틀레티코의 미래에 핵심적인 역할을 할 선수에게 시간을 낭비할 여유가 없다. 그리즈만의 이적 공백이 커진 지금은 더욱 그렇다. 이강인이 그의 뒤를 이을 수 있다는 기대가 있다. 첫째는 시메오네 감독의 영입 대상이 될 만큼 뛰어난 재능을 지녔다. 둘째는 시메오네 감독은 이미 레알 소시에다드에서 앙투안 그리즈만과 같은 훌륭한 윙어를 발롱도르 후보, 월드컵 우승까지 거머쥔 선수로 키워낸 바 있다'고 설명했다.

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이강인은 발렌시아를 떠난 시점부터 유독 감독 복이 따랐다. 마요르카에서는 이강인의 진가를 알아본 하비에르 아기레 감독의 지도 속에서 단숨에 에이스로 성장했다. PSG 이적에 발판이 됐다. PSG에서도 루이스 엔리케의 지도를 받으며 기량을 갈고 닦았다. 주전급 활약은 부족했지만, 유럽챔피언스리그(UCL) 우승 등 뛰어난 커리어를 쌓았다. '명장' 시메오네 감독 체제에서의 이강인이 더 기대되는 이유다.

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이강인의 성장, 시메오네와의 만남은 이를 더 증폭시킬 수 있는 요소다. 아틀레티코에서는 이강인이 어떤 선수로 성장할 수 있을지도 차기 시즌을 바라보는 관전 포인트가 될 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com