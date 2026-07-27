"내가 뛰나, 뛰지 않나는 중요하지 않다!" 팀 퍼스트 정신 실천…위기의 울산 HD 구한 '캡틴' 김영권[현장인터뷰]

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[상암=스포츠조선 김가을 기자]'캡틴' 김영권(36·울산)이 '팀 퍼스트' 정신의 정수를 보여줬다. 울산 HD는 26일 서울월드컵경기장에서 FC서울과 '하나은행 K리그1 2026' 20라운드를 치렀다.

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선발로 나선 김영권은 팀이 2-0으로 앞서던 후반 13분 이재익과 교체돼 벤치로 물러났다. 김영권의 '자진 교체'였다. 특별한 이유가 있었다. 김영권은 당시 상황에 대해 '체력 저하'를 언급하며 "내가 교체돼 나가는 게 (팀에) 더 좋을 것 같았다. 팀이 이길 수 있는 방법 중 하나인 것 같아서 교체를 요청했다. 어떻게 보면 팀에 득으로 된 것 같다"며 "내가 뛰나, 뛰지 않나는 중요한 게 아닌 것 같다"고 목소리에 힘을 줬다. 김현석 울산 감독은 "김영권이 체력이 떨어지는 것 같다고 했다. (후반) 10분쯤 지켜보고 교체를 단행했으면 좋겠단 의사가 있었다. 코칭스태프도 김영권을 쉬게 하는 게 좋을 것 같아서 교체했다"고 부연했다. 김영권의 결단 속 울산은 리드를 지켰고, 3대1 승리를 거머쥐었다.

사실 경기 전 분위기는 최악이었다. 울산은 이날 경기 전까지 5경기에서 2무3패를 기록하며 주춤했다. 특히 직전 인천 유나이티드와의 홈경기에서 1대2로 패하며 크게 가라앉아 있었다. 이런 상황에서 만난 상대는 리그 1위, 서울이었다. 변화가 있었다. 일부 포지션에서 위치 조정을 단행했다. 핵심은 김영권이었다. 김영권은 센터백의 중심에서 왼쪽으로 자리를 옮겨 경기에 나섰다. 카드는 적중했다. 주 포지션으로 나선 김영권은 한층 더 안정적인 경기력으로 울산의 뒷마당을 든든히 지켰다. 그 사이 울산 공격진은 연달아 상대 골망을 흔들었다.

김영권은 "우리가 준비한 대로 전반부터 흘러갔다. 선수들이 준비한 것을 잘 인지하고 들어간 것 같다. 우리가 원했던 대로 경기가 흘렀고, 결과까지 챙기게 돼 다행이다. 포지션 위치 변화가 있었는데, 부담감은 없었다. 괜찮았다"고 돌아봤다. 위기 상황이었던 만큼 '캡틴'의 어깨는 더욱 무거울 수밖에 없었다. 그는 "아무래도 책임감도 있고, 팀이 안 될 때 가장 예민하고 힘들어지는 것 같다. 하지만 그걸 이겨내야 팀이 올라갈 수 있다. 그게 내 역할"이라며 "선수들이 잘 따라와 주는 것 같다"고 솔직하게 말했다.

사진제공=한국프로축구연맹

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김영권은 팀을 위해 솔선수범에 나섰다. 그는 "인천전 뒤에 선수단, 코칭스태프와 많은 얘기를 나눴다. 그게 우리에겐 좋은 영향으로 간 것 같다. 경기장 안에서 뭔가 희생하는 모습을 더 보여야 한다고 생각했다. 그게 포백이든 스리백이든 경기장 안에서 순간순간 풀어 나가는 것이 중요할 것 같다고 (선수들에게) 얘기했다. 서울전을 준비하면서 선수들끼리 정말 많은 대화를 나눴다. 훈련보다 오히려 대화를 훨씬 많이 했던 것 같다"며 "나는 경기장에서 볼 소유를 엄청 좋아한다. 하지만 수비수로서 부딪히는 것도 필요하다. 내가 먼저 보여줘야겠다는 생각을 했다. 그렇게 경기에 임했고, 뒤에 들어온 이재익이 잘 이어준 것 같다. 그래서 잘 된 것 같다"고 강조했다.

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울산은 8월 2일 홈에서 FC안양과 대결한다. 올스타 휴식기 전 마지막 경기다. 김영권은 "(서울전 승리로) 반등할 수 있는 기회가 된 것 같다. 우리가 분위기를 타면 충분히 이어나갈 수 있는 선수들이 있다. 선수들이 잘 이어나가는 게 중요할 것 같다. 마지막 경기까지 잘 끌고 나가느냐에 따라 순위가 결정될 것 같다"고 각오를 다졌다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com