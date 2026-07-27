[오피셜]'3G 연속골' 손흥민 전격 탈락...MLS 사무국, 18라운드 이주의 팀 발표 '벤치서도 탈락'

사진=MLS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민이 3경기 연속골을 넣고도 이주의 팀에서 탈락했다.

Advertisement

미국 메이저리그사커(MLS) 사무국은 27일(한국시각) 리그 18라운드 이주의 팀을 선정해 발표했다. 아쉽게도 손흥민의 이름을 찾아볼 수 없었다.

LAFC는 앞서 26일 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 스포팅 캔자스시티와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 리그 경기에서 4대0 대승을 거뒀다. 이번 승리로 LAFC는 서부 2위까지 도약하는데 성공했다.

2026년 북중미월드컵의 아픔을 소속팀에서 씻어내고 있는 손흥민이다. 월드컵 내내 좋지 못했던 경기력은 달라졌다. 지난 18일 LA갤럭시전에서 리그 첫 골을 터트린 뒤에 레알 솔트레이크전에서 연속골 그리고 이번 캔자스시티전에서도 득점포를 가동했다.

AFP연합뉴스

이날 손흥민은 드니 부앙가, 다비드 마르티네스와 선발로 출격했다. 전반 5분 선제골이 손흥민의 몫이었다. 티모시 틸만의 패스가 상대 수비를 맞고 굴절되면서 손흥민에게 전달됐다. 손흠인은 일대일 기회에서 정확하게 구석을 노린 슈팅으로 득점에 성공했다.

Advertisement

그러나 손흥민은 이주의 팀에는 뽑히지 않았다. 드니 부앙가, 저스틴 앨리스, 필리페 모라가 공격진에 이름을 올렸다. 손흥민이 이주의 팀 벤치에도 선발되지 않은 건 다소 이외였다.

Advertisement

사무국은 부앙가를 두고 '그는 캔자스시티를 4대0으로 대파한 LAFC의 경기에서 2골 1도움을 기록하며 팀의 4연승을 이끌었고, 승점 33점으로 서부 컨퍼런스 선두와 승점 동률을 만들었습니다. 부앙가는 이로써 4시즌 연속 두 자릿수 득점에 도달했다'고 선정 이유를 언급했다.

AFP연합뉴스

또한 '엘리스는 서포터스 실드 선두인 내슈빌 SC를 1대0으로 제압하며 모두를 놀라게 한 올랜도 시티의 결승골을 도왔다. 경기 후 기자회견에서 새 슈퍼스타 앙투안 그리즈만으로부터 극찬을 받았다'고 언급했다. 1도움을 한 선수가 손흥민을 제외하고 선정된 건 다소 아쉬움이 남는다.

다른 자리는 필리페 모라가 선정됐다. 사무국은 '모라는 레알 솔트레이크와의 경기에서 2대1 승리를 이끄는 멀티골을 터뜨리며 자신의 고별전을 기억에 남을 순간으로 만들었다. 이 베테랑 공격수는 조만간 멕시코 리가 MX의 아틀레티코 데 산루이스로 이적할 것으로 알려졌다'고 설명했다.

Advertisement

손흥민은 지난 16~17라운드 이주의 팀에는 발탁된 바 있다.