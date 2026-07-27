韓 축구 호재! '국가대표 수비수' 이태석, 마침내 빅리그까지 도전하나..."함부르크 관심 보이는 중"→"예비 협상 이미 진행"

스포츠조선 DB

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[스포츠조선 이현석 기자]함부르크가 여전히 이태석에게 관심을 보이고 있다는 소식이 전해졌다.

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독일의 티온라인은 27일(한국시각) '함부르크가 월드컵 참가 선수를 영입해 수비진을 보강할까'라며 이적시장 계획을 조명했다.

티온라인은 '월드컵에 출전했던 선수가 함부르크에 합류할 가능성이 있다. 소식에 따르면 함부르크는 이태석에게 관심을 보이고 있다. 아우스트리아 빈에서 뛰는 이태석과 이미 예비 협상이 진행된 것으로 알려졌다. 다만 구단은 아직 구체적인 오퍼는 제시하지 않았다'고 전했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 남아공 마세코가 이태석의 수비를 뚫고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

지난해 여름 포항 스틸러스를 떠나 유럽 무대에 진출한 이태석은 최성용 강철 서정원 황희찬 이진현 홍현석 등에 이어 오스트리아 무대를 누비는 14번째 한국 선수로 이름을 올렸다. 왼쪽 풀백을 찾고 있었던 빈이 이태석의 기량에 주목했고, 유럽 진출을 꿈꿨던 선수의 마음을 사로잡았다.

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FC서울 유스 출신인 이태석은 2021년 K리그 무대를 밟았다. 첫 해부터 인상적인 모습을 보이며 서울의 주전자리를 꿰찼다. 이후 인버티드 풀백까지 소화하며 서울의 핵심 멤버로 활약했다. 커리어에 변화의 바람이 불며 포항으로 향했다. 포항에서는 선수로서 도약에 성공했다. 원래 포지션인 왼쪽 풀백으로 돌아와 최고의 활약을 펼쳤다. 약점이던 스피드까지 업그레이드시킨 이태석은 K리그 최고의 왼쪽 풀백으로 떠오르며 유럽 진출도 성공했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이태석이 크로스를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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빈에서의 경기력도 상당했다. 2025~2026시즌 리그 30경기에 출전해 3골 4도움, 공수를 오가며 활약하는 경기력이 돋보였다. 유럽 무대에서 경쟁력을 입증했다. 이를 바탕으로 대표팀에서도 자리를 잡았다. 이태석은 2026년 북중미월드컵에도 최종 엔트리에 승선했고, 체코와 남아공을 상대로 출전하며 월드컵 경력도 쌓았다. 월드컵 이후 함부르크의 관심으로 분데스리가 진출 가능성까지 등장하며 기대감이 커지고 있다.

함부르크는 과거 손흥민이 유스 시절부터 프로 데뷔까지 성공한 구단, 2018~2019시즌에는 황희찬이 임대로 뛰며 한국 선수들과의 인연이 깊다. 분데스리가에서 뛸 수 있다는 점도 이태석에게는 긍정적이다. 유럽 진출 1년 만에 도약의 기회가 될 수 있다. 아직 구체적인 제안은 오지 않은 상황, 이적이 실제로 이뤄질지는 지켜봐야 한다. 한국 대표팀 측면을 책임질 빅리거의 탄생할지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com