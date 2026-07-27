"670억 투자가 아깝지 않다" 이강인 영입은 '우윙·공미' 2명 보강 효과→그리즈만 완벽 대체 기대(스페인 매체)

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 윤진만 기자]이강인 포함 이번 이적시장에서 세 명을 보강한 스페인 명문 아틀레티코 마드리드가 재정 문제를 해결하기 위해 일부 선수의 방출을 계획 중이다.

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스페인 일간 '마르카'는 26일(현지시각), "아틀레티코는 여름 이적시장에서 알레한드로 그리말도, 모르텐 히울만에 이어 이강인을 영입했다. 세 선수 영입으로 추가 옵션을 제외하고 총 이적료로 9000만유로(약 1507억원)를 투자했다"며 "이로 인해 아틀레티코의 재정은 바닥이 났다. 이제 선수들을 매각해야 할 시점이다. 아틀레티코 디렉터로서 첫 번째 여름 이적시장을 맞이한 마테우 알레마니 단장이 '두 번째 단계'에 돌입했다"라고 보도했다.

'마르카'가 언급한 다섯명의 방출 후보는 공격수 알렉산데르 쇠를로트, 수비수 마테오 루게리, 윙어 토마 르마, 수비수 호세 히메네스, 공격수 티아고 알마다 등이다. 보도에 따르면, 쇠를로트, 루게리, 알마다를 '구단 재정에 도움이 될 선수', 르마와 히메네스를 '주급 부담을 덜어줄 선수'로 분류했다.

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

그리말도의 합류로 주전 입지를 잃은 이탈리아 출신 루게리는 세리에A 팀들의 관심을 받고 있다. 아르헨티나 출신 알마다는 사우디아라비아 클럽, 리버 플라테로부터 오퍼를 받은 상태다. 쇠를로트는 뛰어난 실력에도 불구하고 훌리안 알바레스 등에 밀려 주전 자리를 확보하지 못했다. '마르카'는 알레마니 단장이 플랜대로 선수 방출을 성사시키면 새로운 공격수, 수비수를 보강할 가능성이 있다고 전했다.

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2023년부터 3년간 파리생제르맹에서 맹활약한 이강인은 이적료 최대 4000만유로(약 671억원)에 아틀레티코 유니폼을 입었다. 이번 여름 팀을 떠난 '전설' 앙투안 그리즈만(올랜도)이 남기고 간 7번 유니폼을 물려받았다.

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스페인 '아스'는 "디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 히울만, 코케, 조니 카르도소 등을 수비형 미드필더로 기용하고, 그 앞에 바리오스, 바에나, 멘도사, 바르가스를 배치하는 3인 미드필드진을 실험하고 있다. 여기에 이강인이 있다. 이강인은 수비형 미드필더 앞에 위치한 중앙 미드필더 역할을 완벽하게 수행할 수 있으며, 창의성과 왕성한 활동량을 자랑한다. 그는 이미 국가대표팀에서 깊숙이 내려와 중앙을 통해 공격을 전개하는 능력과 뛰어난 시야로 상대 수비 라인을 허무는 능력을 입증했다. 그는 아틀레티코가 보유했던 선수들과는 다른 유형이다. 아틀레티코는 지난 1월에도 이강인을 영입하려 했지만 PSG가 반대했다. 그 대안으로 영입한 선수가 루크만"이라고 전했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

이 매체는 "이강인은 빠르게 팀에 적응한 루크만과 같은 도전에 직면했다. 시메오네 감독의 계획에서 핵심 선수로 자리매김하겠다는 분명한 목표를 가지고 있다. 루이스 엔리케 파리생제르맹 감독은 그의 다재다능한 플레이메이커로서의 역할에 만족했지만, 이강인은 출전시간과 더 중요한 역할을 원했다"며 "그리즈만의 부재로 창의성과 개인 기량이 필요한 아틀레티코는 이강인에게 그런 기회를 제공할 수 있다. 이강인은 그리즈만의 그림자를 벗어나야 한다는 부담감을 지울 수 있는 자질을 갖췄다"라고 밝혔다.

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'아스'는 "이강인은 시메오네 감독이 추구하는 시스템 안에서 다양한 역할을 소화해낼 수 있다"며 "지난시즌 창의성이 다소 부족해 보였던 오른쪽 측면에 믿음직한 보강이 될 것이다. 줄리아노 시메오네는 순수한 파워와 지칠 줄 모르는 활동량을 자랑하는 선수였지만, 드리블과 정확한 패스 능력이 부족했다"라고 밝혔다. 이어 "이강인은 줄리아노와는 완전히 다른 유형이다. 왼발을 이용해 끊임없이 안쪽으로 파고들어 슈팅이나 패스로 공격을 마무리한다. 발렌시아에서 갈고 닦고 마요르카에서 빛을 발한 이강인의 '왼발 재능'은 파리생제르맹에서 중요한 역할을 했다. 치열한 경쟁에서 확실한 주전 자리를 확보하지 못했지만, 리그1 우승 2회, 유럽챔피언스리그 우승 2회 달성에 결정적인 역할을 했다"라고 밝혔다.

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한편, 이강인은 25일 아틀레티코 입단 오피셜 발표 이후로도 서류 문제 등으로 인해 아직 스페인으로 출국하지 않았다. 26일 서울과 울산의 K리그1 경기가 벌어진 서울월드컵경기장을 찾아 경기를 직관하는 모습이 포착됐다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com