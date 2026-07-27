'180도 달라진 토트넘, 선수가 대환영' 네덜란드 국대 수비수 판 더 펜 "(역대 최고 투자) 이적생들 매우 훌륭해..데 제르비와 너무 즐겁다"

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Everton - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - May 24, 2026 Tottenham Hotspur's Micky van de Ven applauds fans after the match REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]네덜란드 국가대표 수비수인 미키 판 더 펜(토트넘)이 소속 클럽의 이번 여름 스쿼드 보강에 만족감을 드러냈다. 그는 "새로 팀에 가세한 선수들이 믿을 수 없을 정도로 훌륭하다"고 말했다. 또 판 더 펜은 새 시즌에 더 즐거운 축구가 가능할 것이라고 전망했다.

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지난 시즌 정규리그 17위로 극적으로 팀을 1부에 잔류시킨 토트넘의 '구세주' 로베르토 데 제르비 감독은 이번 여름 이적시장에서 발빠르게 대대적인 선수 보강을 했다. 지금까지 선수 투자에 역대 구단 최고액인 2억3700만파운드를 지출했다. 이달 초 토트넘은 이틀 만에 이적료 기록을 두 번이나 경신했다. 먼저 웨스트햄에서 미드필더 마테우스 페르난데스를 8500만파운드에 영입한 데 이어 뉴캐슬에서 산드로 토날리를 1억파운드에 데려왔다. 앞서 판 더 펜의 네덜란드 대표팀 동료인 얀 폴 판 헤케 역시 5200만파운드에 브라이턴에서 합류했고, 경험이 풍부한 마르코스 세네시, 앤디 로버트슨, 마르틴 두브라프카도 자유계약선수로 합류했다.

English Premier League football club Tottenham Hotspur?s Micky van de Ven (L) and Chelsea's Robert Sanchez (R) stand together during an official event in front of the Sydney Opera House on July 27, 2026. (Photo by DAVID GRAY / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

만 25세의 판 더 펜은 프리시즌 투어 중 호주 시드니에서 BBC와 가진 인터뷰에서 "구단이 몇 가지 변화를 주었음을 확인할 수 있어 정말 좋다. 구단이 새로운 야망을 가졌다는 것을 볼 수 있다"면서 "지난 시즌은 스트레스가 많았다. 우리 입장에서는 수용할 수 없는 수준이었다. 따라서 그 모든 것을 뒤로하고 새로운 마음으로 새 시즌에 임하는 것은 큰 의미가 있다"고 말했다.

토트넘은 지난 시즌 3명의 감독을 거치면서 롤러코스터를 탔다. 토마스 프랭크 감독은 시즌 초반의 참담한 성적 여파로 사임하기 전까지 약 8개월을 버티는 데 그쳤다. 임시 감독이었던 이고르 투도르는 44일 만에 구단을 떠났고, 이후 데 제르비가 마지막 7경기를 통해 극적으로 프리미어리그에 생존했다.

Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Everton - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - May 24, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi applauds fans after the match REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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판 더 펜은 데 제르비 감독이 팀을 더 나은 축구로 이끌 것이라 믿고 있다. 그는 "지난 시즌 우리와 함께 했던 감독과 비교했을 때 다를 것이다. 공을 더 소유하는 축구, 플레이 중심의 축구가 될 것이다. 우리가 공격적인 축구를 펼칠 것이기 때문에 관중들이 보기에도 더 즐거울 것"이라며 "데 제르비가 우리 팀에 많은 열정을 불러왔고, 경기장 안에서 정신력과 열정 면에서 많은 것을 전달했다. 모두가 다소 침체되어 있었기 때문에 우리에게 필요했던 부분이다. 그는 매우 좋은 에너지를 불어넣고 있으며, 프리시즌부터 우리는 그의 축구를 팀에 이식할 시간을 충분히 갖고 있다. 정말 즐겁다"고 말했다.

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그는 현재 토트넘의 팀 분위기가 너무 좋다고 공개했다. 판 더 펜은 "데 제르비와 함께 일하는 걸 정말 즐기고 있다. 이것이 이번 프리시즌 동안 우리가 해온 일이며, 새로 들어온 선수들 역시 믿을 수 없을 정도로 훌륭하다. 그들은 팀에 잘 녹아들고 있다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com