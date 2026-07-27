'FIFA 랭킹 추락→월드컵 진출 확률 2~3%' 中 눈물 펑펑 흘린다…'11년 만의 굴욕' 韓→日 격차 더 벌어졌다

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[스포츠조선 김가을 기자]중국 축구가 눈물 흘리고 있다.

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일본 축구 전문 매체 '풋볼채널'은 27일 '중국의 국제축구연맹(FIFA) 랭킹이 11년 만에 최저 순위를 기록했다. 중국 언론이 위기감을 표하고 있다. 월드컵 출전 가능성은 2~3%에 불과하다는 엄격한 추산도 있다'고 보도했다.

27일 현재 중국의 FIFA 랭킹은 91위다. 아시아 국가 중 13위다. '풋볼채널'은 중국 언론 '시나통신'의 보도를 인용해 '중국이 11년 만에 최저 순위가 됐다. 과거 최고였던 37위와 비교해 크게 밀렸다. 최근에는 낮은 수준의 정체가 이어지고 있다. 아시아에서도 일본, 이란, 대한민국 등 상위권과 큰 격차를 보이고 있다. 다음 월드컵 진출 가능성도 예측해보면 아시아 예선에서 직접 출전권을 획득할 확률은 불과 2~3%로 비관적으로 보고 있다. 플레이오프(PO) 진출 확률도 26~38%에 머물러 있다. 예선 탈락 가능성이 59~71%에 달한다. 월드컵에 48개 팀이 출전하게 됐고, 이에 따라 아시아 티켓도 늘었다. 하지만 중국에 월드컵 출전은 여전히 매우 어려운 목표'라고 했다.

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이 매체는 '중국 축구 부진의 배경으로는 수준 높은 국제 경기 부족, 자국 리그의 불안정성, 해외에서 뛰는 선수 수의 부족, 연령별 선수층의 부족 등을 지적했다. 다만, 연령별 대표팀이 아시아 대회에서 성과를 내고 있다는 점을 기대 요소로 꼽았다. 어린 선수들을 지속적으로 A대표팀으로 승격시키는 장기적 강화가 필요하다고 주장하고 있다'고 덧붙였다.

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중국은 2002년 한-일 대회 이후 월드컵에 나서지 못하고 있다. 2026년 북중미월드컵은 32개국에서 48개국 체제로 확대돼 치른 첫 대회였다. 지아니 인판티노 FIFA 회장은 2030년 월드컵부터 출전국을 64개국으로 대폭 늘리는 방안을 재검토하겠다고 천명했다. 그는 최근 64개국 확대 방안을 묻는 질문에 "월드컵은 유럽이나 남미만이 아니라 전 세계를 위해 조직하는 것이 중요하다. 모든 국가가 월드컵 참가를 꿈꿀 수 있어야 한다"며 "보시다시피 전 세계 참가팀들의 수준이 매우 뛰어나고, 점점 향상되고 있다. 만약 약소국들에게 월드컵 참가 기회를 주지 않는다면, 그들은 기량을 향상시키려는 동기를 잃게 될 것"이라고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com