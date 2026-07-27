[오피셜]'충격, 내정 사령탑까지 낙마' 이탈리아축구협회, 러시아 베팅업체와 일한 피를로 국대 감독 선임 철회..'그는 대표팀 감독 아니다'

피를로 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]이탈리아 축구 대표팀 사령탑 선임이 좌초됐다. 레전드 미드필더 안드레아 피를로 감독과의 최종 계약 직전 단계에서 무산됐다. 그가 러시아 베팅업체와 협업한 게 사실로 드러나면서 이탈리아축구협회가 계약을 전면 철회했다.

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말라고 이탈리아축구협회장은 27일 러시아 베팅업체와 일했던 피를로를 감독으로 선임하지 않기로 했다고 밝혔다. 당초 최종 계약이 이날 이뤄질 예정이었다. 하지만 피를로가 베팅 업체와 협업한 게 드러나면서 전격적으로 취소됐다. 따라서 피를로는 더이상 대표팀 감독 자격이 없다고 판단한 것이다. 이번 피를로 선임을 주도한 파울로 말디니 협회 기술이사과 레오나르도 고문의 거취까지 흔들리고 있다고 유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노가 전했다.

당초 이탈리아는 이번 감독 선임 과정에서 국가대표 미드필더 출신 피를로가 최우선 순위가 아니었다. 카를로 안첼로티와 펩 과르디올라가 이탈리아축구협회의 제안을 거절했다. 안첼로티는 브라질 대표팀을 계속 이끌기로 했다. 지난 2025~2026시즌을 끝으로 맨체스터 시티 지휘봉을 내려놓은 과르디올라 감독은 1년 동안은 쉬고 싶다며 거절했다. 결국 이탈리아축구협회는 피를로 측과 협상했고, 4년 계약에 구두 합의했다. 2030년 월드컵까지 장기 프로젝트를 맡기기로 했다.

피를로 캡처=파브리지오 로마노 SNS

만 47세의 피를로는 최근까지 아랍에미리트 1부 리그 두바이 유나이티드의 감독을 맡고 있었다. 피를로는 선수 은퇴 이후 세리에A 유벤투스, 삼프도리아 등을 이끈 바 있다. 그는 선수 시절의 화려한 명성과 달리 감독으로 성적은 성공적이라고 보기 어려웠다. 유벤투스 감독을 맡았던 2020~2021시즌엔 리그 4위에 그쳤다. 당시 지도자 커리어 없이 곧바로 빅클럽을 맡아 전술적 색깔이 모호하다는 비판을 받았고, 1시즌 만에 경질됐다. 2부에 머물렀던 삼프도리아 지휘봉을 잡았지만 1부 승격에 실패했다.

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선수로는 축구사에 한 획을 그었다. AC밀란과 유벤투스에서 핵심 미드필더로 활약하며 세리에A 우승 6회, 유럽챔피언스리그 우승 2회를 달성했다. 이탈리아 국가대표로 2006년 독일월드컵에서 이탈리아의 통산 4번째 우승을 견인하며 브론즈볼과 도움왕을 차지했다.

FILE - Paolo Maldini arrives with his wife, Adriana Fossa, at the Armani/Teatro in Milan, northern Italy, to pay his respects to designer Giorgio Armani, Sept. 7, 2025. (AP Photo/Nicola Marfisi, File) FILE PHOTO

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이탈리아는 2018년 러시아월드컵, 2022년 카타르대회에 이어 이번 북중미월드컵까지 3회 연속으로 월드컵 본선 진출에 실패하는 굴욕을 경험했다. 이탈리아 축구를 부활시킬 대표팀 감독 적임자를 구하는 작업까지 난항을 거듭하고 있다. 과연 누가 이탈리아 축구 대표팀 사령탑에 오를 지 좀더 지켜봐야 한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com