"韓 축구 초대형 호재!" '빅 리그' EPL 이적설 또또또 터졌다…리버풀이 지켜본다는 이한범 '상당한 이적료 남기고 떠날 가능성' 기대감

대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이한범이 크로스를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김가을 기자]이한범(미트윌란)의 '빅 리그' 이적설이 또 다시 나왔다.

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덴마크 언론 '팁스블라뎃'은 26일(이하 한국시각) '미트윌란에 갑작스럽게 문제가 발생했다. 우스망 디아오가 골절로 미트윌란은 수비진 스쿼드 부족에 시달리게 됐다. 이는 이적 장에서의 행보에도 영향을 미칠 수 있다. 이한범, 마르틴 에를리치 등은 많은 구단의 관심을 받고 있다. 이적 가능성을 배제할 수 없다. 상당한 이적료를 남기고 떠날 가능성이 있다'고 보도했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 이한범의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이한범은 여름 이적 시장의 '핫가이'다. 앞서 영국 언론 '팀토크'는 '수비수 이한범을 향한 관심이 유럽 전역에서 커지고 있다. 이한범의 경기력은 이미 그를 주시하고 있던 복수 구단 관계자들의 면밀한 관찰 대상이었다. 리버풀, 리즈, 첼시, 뉴캐슬 유나이티드, 브라이턴(이상 잉글랜드) 등은 최근 몇 달 동안 그를 지켜본 클럽이다. 그는 미트윌란과의 계약 기간이 12개월 밖에 남지 않았다. 이러한 상황은 잠재적 영입 팀들의 관심을 더욱 증폭시켰다. 그는 EPL 뿐만 아니라 나폴리(이탈리아), 리옹(프랑스) 등의 관심을 받고 있다'고 했다. 뒤이어 덴마크 매체 '볼드'도 '미트윌란의 주요 선수들이 이적할 가능성이 있다. 핵심 선수들의 미래에 대한 추측도 끊이질 않고 있다. 이한범, 발데마르 안드레아센, 엘리아스 올라프손 등도 유럽 클럽의 관심을 받고 있다'고 전했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이한범이 헤더를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

2002년생 이한범은 FC서울에서 성장해 2023년 여름 이적 시장을 통해 미트윌란으로 이적했다. 적응까지는 쉽지 않았다. 그는 미트윌란에서 두 시즌 가까이 거의 출전하지 못했다. 하지만 2024~2025시즌 막판 힘겹게 기회를 잡았고, 이를 놓치지 않았다. 그는 2025~2026시즌 팀의 핵심 센터백으로 활약했다.

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성장을 거듭한 이한범은 2026년 북중미월드컵 최종 명단에 이름을 올렸다. 그는 체코와의 조별리그 A조 첫 경기에서 장신 공격수들을 꽁꽁 묶었다. 멕시코와의 두 번째 경기에서는 '주포' 훌리안 키뇨네스(알 카디시야)를 막아세웠다. 그는 남아공과의 최종전까지 세 경기 모두 선발로 나서 활약했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기에 나선 이한범의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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한편, 이한범은 24일 베식타시(튀르키예)와의 2026~2027시즌 유로파리그 2차 예선 1차전(0대1 패)에 선발로 나서 풀타임 뛰었다. 그러나 이한범은 26일 쇠네르위스케와의 덴마크 수페르리가 1라운드(3대2 승)에 제외됐다. 마이크 툴버그 미트윌란 감독은 "이한범이 가벼운 부상으로 나서지 못했다"고 설명했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com