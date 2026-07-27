트럼프 따라 다니더니, 트럼프화? 인판티노, 행보 비판에 "그냥 축구나 봐" 일갈

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[스포츠조선 박상경 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 영향을 받은 것일까.

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국제축구연맹(FIFA) 잔니 인판티노 회장이 반격에 나섰다. 인판티노 회장은 이날 자신의 SNS에 카드 뉴스 형식으로 입장을 발표했다. 그는 '펜과 종이, 화면 뒤에 숨어 있는 이들'을 지목하면서 "그들이 증오의 씨앗을 뿌리느라 바쁜 동안, FIFA는 지구상에서 가장 위대한 행사를 개최했고 잘 치러냈다"고 강조했다.

인판티노 회장은 2026 북중미월드컵을 전후해 거센 비난을 받았다. 트럼프 대통령을 만나기 위해 워싱턴DC의 백악관을 수시로 드나드는 것 뿐만 아니라 해외 순방에 동행하느라 FIFA 일정에 늦는 촌극을 빚기도 했다. 지난해 본선 조주첨식에서는 당시 노벨평화상 수상에 실패한 트럼프 대통령을 위해 'FIFA평화상'을 신설해 수여하기도 했다. 대회 결승전에서도 트럼프 대통령에 밀착해 빈축을 사기도 했다. 그동안 정치 중립을 강조해왔던 FIFA의 행보와 정반대 되는 모습을 이어왔다.

북중미월드컵도 정치적 비난에서 자유롭지 못했다.

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미국과 전쟁 중인 이란 선수단은 비자 발급 문제로 베이스캠프를 옮겼을 뿐만 아니라 경기 당일 미국 입출국을 반복해야 했다. 아미르 갈레노에이 이란 대표팀 감독은 조별리그 탈락 뒤 "우리는 이번 대회에서 가장 억압받는 팀이었다"고 분통을 터뜨릴 정도였다. 소말리아 심판 오마르 아르탄은 미국 비자를 소지했음에도 '테러 조직 용의자 연루'를 이유로 입국이 거부됐고, 아이티, 세네갈, 코트디부아르 등 제3국 팬들도 트럼프 행정부의 여행 금지 조치 영향으로 미국 입국이 제한됐다.

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이에 대해 인판티노 회장은 "언론은 비자 발급이 거부된 소수에 대해서만 언급하고, 나머지 수백만명을 간과했다"며 "축구는 세상을 하나로 묶어준다. 이번 여름 그 사실은 입증됐다"고 주장했다. 또 "대회 기간 사건, 폭력은 전혀 없었다. 오로지 기쁨, 환희, 행복, 단결, 화합만이 가득했다"고 덧붙였다.

인판티노 회장은 32강전에서 퇴장 당했다가 트럼프 대통령의 요청으로 '징계 유예' 조치를 내려 논란이 됐던 폴라린 발로건 사건에 대해서도 언급했다. 그는 "하나로 뭉친 이들이 모이는 이 대회에 대한 애정과 존경을 보여야 한다"며 "증오와 비난에 사로잡혀 아름다운 경기를 제대로 즐기지 못했다면 유감스럽다"고 적었다. 또 "축제 기간 당신(언론)은 증오의 씨앗을 뿌리느라 바빴다. 우리는 세상에 증오가 아닌 사랑, 분열이 아닌 관용, 애도가 아닌 축하가 필요하다"며 "우리(FIFA)를 미워하며 시간을 낭비하는 분들도 잠시 시간을 내서 명상하거나, 기도하거나, 축구를 보라. 사람의 얼굴, 눈빛, 감정을 관찰해보길 바란다"고 강조했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com