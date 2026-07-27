'韓축구 준전문가' 스페인 출신 12년차 K리거가 말하는 이강인의 아틀레티코 입성, "한국팬은 한국 선수가 빅클럽에서 출전시간도 보장받길 바라"→'LEE 성공 확신'

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

오스마르. 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 윤진만 기자]스페인 출신 K리거 오스마르(서울 이랜드)가 대한민국 천재 미드필더 이강인을 품은 아틀레티코 마드리드가 실로 엄청난 영입 효과를 누릴 것이라고 전망했다. 한국 축구팬들의 성향에 대해서도 언급했다.

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오스마르는 27일(한국시각) 스페인 매체 '아스'와의 인터뷰에서 이강인의 아틀레티코 입단을 '큰 이적'이라고 표현한 뒤, "이강인이 유럽챔피언스리그 우승을 두 번이나 차지했다는 사실을 잊어선 안 된다. 그는 트로피 진열장을 갖추고 있고, 손흥민의 기량 저하로 한국 대표팀에 새로운 스타가 필요한 상황에서 이미 대표팀의 핵심 선수로 자리매김했다"라고 말했다.

12년 전인 2014년 FC서울 입단으로 K리그에 발을 디딘 오스마르는 "한국은 트렌드를 잘 따라가는 나라다. TV나 소셜 미디어에 나오는 것을 따라간다"며 "이런 움직임은 아틀레티코의 (한국 내)인지도를 크게 높여줄 것이다. 경기 중계가 늘어나고, 거리에서 붉은색과 흰색 유니폼을 입은 사람들을 많이 볼 수 있게 될 거다. 마치 레전드 손흥민이 떠난 후 토트넘 유니폼이 줄어든 것처럼 말이다"라고 했다.

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

이어 "한국은 축구에 열광하는 나라는 아니지만, 국가대표팀을 많이 응원한다. 하지만 스포츠 자체보다는 스타 선수에 더 관심이 많다"며 "그래서 사람들이 토트넘을 응원했던 것처럼, 이제 아틀레티코도 응원하고 경기를 많이 보게 될 것"이라고 전망했다.

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아틀레티코는 다음달 방한해 8월 9일 맨시티와 친선경기를 펼친다. 오스마르는 "아틀레티코가 한국에 머무는 동안, 한국의 주요 플랫폼을 통해 상품 판매, 이벤트, 홍보 활동이 진행될 것이다. 아틀레티코 선수단이 도착하면 바로 이런 것들을 경험하게 될 것"이라고 강조했다.

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스포츠적 측면에서의 영입 효과에 대해 "이강인은 전형적인 한국 선수의 역동성을 가지고 있지만, 한국에서 축구 기술을 연마하지 않았다. 유럽에서 축구 개념을 익혔다"며 "한국 축구는 더 과감하고, 몸싸움과 스피드를 중시하는 경향이 있는데, 이강인은 한국적인 DNA를 어느 정도 가지고 있으면서도 유럽에서 많은 시간을 보냈다"라고 말했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

발렌시아, 마요르카 소속으로 스페인 무대를 누비던 이강인은 2023년부터 2026년까지 프랑스 파리생제르맹에 몸담았다. 유럽 최고의 팀으로 부상한 파리생제르맹에선 충분한 출전 시간을 보장받지 못했다. 오스마르는 "한국팬들은 선수가 빅클럽에서 우승 트로피를 들어올리는 것뿐만 아니라, 출전 시간을 확보하고 중요한 선수로 자리매김하기를 바란다"라고 분위기를 전했다.

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앙투안 그리즈만(올랜도)의 등번호 7번을 물려받은 이강인의 중압감에 대해선 "이강인은 빅클럽의 요구에 익숙하다. 또, 디에고 시메오네 아틀레티코 감독 밑에서는 숨는다는 건 불가능하기 때문에 중요한 역할을 해낼 것"이라고 성공을 확신했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com