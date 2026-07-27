"이게 축구야!" '토트넘 에이스' 미키 판 더 펜 '충격' 저격…"지난 시즌 감독님과 다를 것→훌륭한 새 사령탑 모셨다"

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[스포츠조선 김가을 기자]미키 판 더 펜(토트넘)이 토마스 프랑크 전 감독을 저격했다.

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영국 언론 '더선'은 27일(이하 한국시각) '판 더 펜이 프랑크 감독을 겨냥해 비판적인 발언을 쏟아냈다. 다음 시즌 로베르토 데 제르비 감독 체제에서 토트넘이 어떤 모습을 보여줄지 팬들에게 예고했다. 그는 데 제르비 감독이 추구하는 매력적이고 공격적인 축구를 칭찬하며 과거 토트넘 사령탑이던 프랑크 감독을 겨냥한 발언을 했다'고 보도했다.

토트넘은 2025~2026시즌 최악을 경험했다. 프랑크 감독 체제로 시작했으나 기대에 미치지 못했다. 이고르 투도르 감독이 시즌 중 지휘봉을 잡았지만 달라진 것은 없었다. 결국 토트넘은 또 한번 결단을 내렸다. 데 제르비 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 토트넘은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 시즌 최종전에서 가까스로 잔류에 성공했다. 10승11무17패(승점 41)를 기록하며 잔류 마지노선인 17위로 1부 리그에 살아남았다.

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'더선'은 '판 더 펜은 토트넘 부진의 주요 원인이 프랑크 감독이 구성했던 선수단과 그가 강요했던 축구 스타일 때문이라고 지적했다. 데 제르비 감독 체제에서는 그 모든 것이 완전히 달라질 것이라고 강조했다'고 했다.

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판 더 펜은 "지난 시즌 감독님과는 다를 것이다. 공을 더 많이 소유하고, 더 공격적인 축구를 할 것이다. 팬들도 공격적인 축구를 보면서 더 즐겁게 경기를 관람할 수 있을 것이다. 지난 시즌 마지막 몇 주 동안, 감독님이 팀이 열정을 불어넣어 주는 걸 보셨을 것이다. 정신적으로나 경기장에서 열정적인 모습 모두다. 모두가 조금씩 침체돼 있었다. 그런 열정이 필요했다. 감독님은 우리가 공을 많이 소유하는 걸 좋아한다. 자신이 원하는 축구를 하길 좋아한다. 우리는 공을 많이 갖고 플레이하기 시작했다. 나 또한 그런 축구를 정말 좋아한다. 계속 공을 쫓아다니는 것보다 공을 갖고 뛰는 게 더 좋다. 비시즌 동안 감독님의 축구를 팀에 접목시킬 시간은 충분히 가졌다. 정말 즐겁다"고 말했다.

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한편, 판 더 펜은 토트넘이 여름 이적 시장에서 2억 3000만 파운드를 투자해 전력 보강한 것을 칭찬했다. 토트넘은 1억 파운드를 투자해 산드로 토날리를 품에 안았다. 마테우스 페르난데스, 얀 폴 반 헤케, 앤디 로버트슨, 마르코스 세네시 등도 품에 안았다.

판 더 펜은 "구단이 변화를 시도하는 모습이 정말 보기 좋다. 내 생각에 정말 훌륭한 새 감독을 모셨다. 좋은 선수도 많이 영입했다. 구단이 새 야망을 품고 있다는 게 느껴진다. 오랫동안 팀에 있던 선수들에게는 정말 중요한 일이다. 정말 좋은 영입이다. 믿을 수 없을 정도로 훌륭한 선수들이라 팀에 큰 도움이 될 것이다. 팀 분위기가 정말 좋다. 이번 시즌은 지난 시즌과 다른 시즌이 되길 바란다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com