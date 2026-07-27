'이강인 활용법' 벌써 등장! "AT 마드리드 우측면 확실한 보강"…'멀티 플레이어 능력 인정'→중앙 미드필더 역할 충분

이강인. 사진=아틀레티코 스포트

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드의 이강인 활용법은 벌써 나왔다. 그의 멀티 플레이어 능력이 빛을 발할 것으로 보인다.

Advertisement

스페인 아스는 27일(한국시각) '이강인은 창의성이 필요했던 오른쪽 측면을 강화하고, 시메오네 감독이 최근 실험하고 있는 3미들에도 합류할 수 있다'고 보도했다.

디에고 시메오네에게 감독은 새로운 7번으로 이강인을 맞이한다. 앙투안 그리즈만과의 작별로 아틀레티코에는 채우기 힘든 빈자리가 생겼다. 이강인은 아틀레티코에서 이 빈자리를 메우기 위해 합류한다. 이강인은 시메오네의 요구를 모두 들어줄 수 있는 자원이다.

매체는 '이강인은 오른쪽 측면을 확실하게 보강할 수 있는 선수다'며 '아틀레티코는 드리블과 마지막 패스를 제공할 수 있는 선수가 부족했다'고 설명했다.

사진=아틀레티코 마드리드

Advertisement

이강인은 오른쪽 측면에 익숙한 선수다. 왼발을 활용해 끊임없이 중앙으로 치고 들어간 뒤 슈팅이나 패스로 마무리하는 것을 즐긴다. 아틀레티코가 이강인의 왼발에 주목해야 하는 이유다.

Advertisement

매체는 '이강인의 왼발에는 엄청난 재능이 담겨 있다. 그는 마요르카에서 자신의 능력을 폭발시켰고, 이후 파리생제르망(PSG)에서 중요한 선수로 자리 잡았다'며 '공격진의 엄청난 경쟁 때문에 확실한 주전으로 자리 잡지는 못했지만, 리그1과 챔피언스리그에서 각각 2회 우승을 들어 올리는 과정에서 분명한 역할을 했다'고 전했다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 이강인이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

시메오네 감독은 이강인을 누구보다 잘 알고 있다. 시메오네 감독은 발렌시아와 마요르카, 그리고 PSG에 있던 이강인을 모두 상대했다.

Advertisement

이강인은 단순히 오른쪽 측면에서만 뛰지는 않을 것으로 보인다. 시메오네는 최근 3명의 미드필더를 활용하는 시스템도 실험하고 있다. 이강인이 중앙 세 자리 중 하나를 차지할 가능성도 크다.

Advertisement

매체는 '이강인은 자신의 창의성과 활동량을 바탕으로 수비형 미드필더 앞에 위치하는 중앙미드필더 역할에 충분히 합류할 수 있다'며 '그는 이미 대표팀에서 내려와 플레이에 관여하고, 중앙에서 뛰어난 시야를 바탕으로 상대 수비 라인을 깨뜨리는 축구를 만들어낼 능력이 있다는 것을 보여줬다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com