비니시우스 이럴 수가! 운전미숙으로 화단 돌진…애인은 SNS로 조롱→휴가 중 벌어진 해프닝

비니시우스 주니오르. 사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]브라질과 레알 마드리드의 대표 스타 비니시우스 주니오르가 휴가 중 미숙한 운전을 보이며 화제가 됐다.

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영국 더선은 27일(한국시각) '아스널의 영입 후보로 거론되는 비니시우스는 올여름 이적설 속에서도 세계 최고의 선수 중 한 명으로 평가받고 있다'면서도 '하지만 그의 골프 카트 운전 실력만큼은 그렇지 않은 듯하다'고 보도했다. 이어 '휴가 중 여자친구와 함께 있던 비니시우스는 골프 카트를 몰다 화단으로 돌진하는 해프닝을 벌였다'고 덧붙였다.

사진=더선

비니시우스는 2026 FIFA 북중미 월드컵 일정을 마친 뒤 휴식을 보내고 있다. 그는 연인 비르지니아 폰세카와 함께 자메이카 몬테고베이의 한 럭셔리 리조트에서 휴가를 즐기고 있었다. 그러나 호텔 단지 안에서 골프 카트를 운전하던 도중 두 사람은 예상치 못한 아찔한 순간을 맞이했다. 폰세카가 휴대전화로 비니시우스가 카트를 운전하는 모습을 촬영하던 중, 카트가 길을 벗어나 화단으로 돌진해 멈춰 섰다. 결국 다른 투숙객들과 호텔 직원들이 함께 나서 카트를 밀어 다시 길 위로 올려놓았다.

이후 폰세카는 해당 영상을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올리며 비니시우스의 운전 실력을 조롱했다. 그녀는 "비니시우스가 운전하는 차를 타면 누가 안전하다고 느낄까?"라는 멘트를 함께 첨부했다.

사진=더선

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두 사람은 앞서 이탈리아 사르데냐에서 초호화 요트를 타며 휴가를 즐긴 바 있다. 비니시우스와 폰세카는 지난해 10월부터 교제를 시작했다. 올해 한때 결별한 것으로 보였지만, 이후 다시 재결합한 것으로 알려졌다.

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한편, 비니시우스의 향후 거취에 대한 관심이 커지고 있다. 그는 레알 마드리드와의 계약이 1년 남아있지만, 아직 새로운 계약에 합의하지 못했다. 이에 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 아스널이 비니시우스 영입에 관심을 보이고 있다는 이야기가 나오고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com