韓 대표팀 차출 이강인 망친다! 메시+마라도나와 비교 '엄청난 기대'…아시안컵 이탈 '창의성 부재' 우려스러워

이강인. 사진=아틀레티코 마드리드 SNS 영상 캡처.

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]이강인에 대한 스페인 현지에서의 기대는 크다. 리오넬 메시와 디에고 마라도나에 비교되기까지 하고 있다. 이 가운데 한국 대표팀 일정이 이강인의 흐름을 끊을 수도 있다고 우려한다.

Advertisement

스페인 에스토에스 아틀레티는 27일(한국시각) '이강인은 메시와 마라도나가 받았던 것과 같은 FIFA U-20 월드컵 골든볼 수상자다'며 '라리가 적응에는 의심의 여지가 없지만, 겨울에 열리는 아시안컵은 경쟁력 측면에서 상당한 변수로 작용할 전망이다'고 보도했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이강인이 슛팅을 시도한 후 코너킥이 아니냐며 어필하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이강인이 아틀레티코 마드리드에 합류하자 그와 관련한 많은 이야기가 스페인 현지에서 쏟아지고 있다. 우선 이강인의 골든볼 수상이 집중 조명된다. 이강인은 지난 2019년 폴란드에서 열린 U-20 월드컵에서 골든볼을 수상하며 세계적인 주목을 받았다. 마라도나가 1979년에 이 상을 받았고, 메시 역시 2005년 같은 영예를 안았다. 전설적인 선수들과 어깨를 나란히 하는 만큼 아틀레티코가 이강인을 보는 눈도 높아질 수 밖에 없다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이강인은 17세의 어린 나이에 스페인 라리가 발렌시아에서 프로 데뷔를 했다. 이후 마요르카의 핵심 선수로 성장한 만큼 즉시 전력감이라는 점에는 의심의 여지가 없다. 리그에 적응하는 데 오랜 시간이 필요한 선수도 아니다. 하지만 우려스러운 부분은 있다.

Advertisement

매체는 '문제는 그의 몸 상태나 적응이 아니라 국가대표 일정이다'며 '사우디아라비아에서 열리는 다음 아시안컵은 아틀레티코의 팀 운영에 상당한 영향을 줄 것으로 예상된다'고 주장했다.

Advertisement

이강인은 한국 대표팀의 확실한 중심축인 만큼 아시안컵 소집으로 인해 약 한 달 동안 팀을 떠날 가능성이 있다. 아시안컵은 내년 1월 초 개막한다. 2월 초까지 이강인은 아틀레티코에서 경기를 소화하지 못한다.

매체는 '만약 한국이 대회 마지막까지 간다면 아틀레티코는 가장 힘든 시기에 창의적인 핵심 선수를 잃게 된다'고 지적했다. 이 시기가 이강인의 주전 경쟁에서 중요할 수 있다. 시즌 초반 확실한 활약을 보여야 아시안컵에서 복귀한 뒤에도 꾸준한 신뢰를 받을 수 있다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com