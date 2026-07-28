이럴수가...伊 레전드, 러 도박업체 연루 의혹 '대표팀 감독 후보 제외'

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 차기 이탈리아 대표팀 사령탑 후보로 지목된 안드레아 피를로 감독이 러시아 베팅업체와 연루됐다는 충격적 의혹이 제기됐다.

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영국 BBC는 27일(한국시각) '피를로 감독이 러시아 베팅회사와 연루 의혹으로 며칠 간 논란을 겪은 뒤 후보군에서 사퇴하겠다는 뜻을 드러냈다'고 전했다.

2006 독일월드컵 우승 멤버인 피를로 감독은 2017년 현역 은퇴 후 지도자 자격증을 획득, 2020년 유벤투스 23세 이하 팀 지휘봉을 잡고 감독 생활을 시작했다. 이후 유벤투스(이탈리아), 카라귐뤼크(튀르키예), 삼프도리아(이탈리아)를 지도했고, 지난 시즌에는 아랍에미리트(UAE) 2부팀인 유나이티드FC를 지휘했다.

월드컵 3회 연속 본선 진출 실패를 겪은 이탈리아는 차기 감독 선임 움직임에 박차를 가하고 있다. 피를로 감독은 최유력 후보로 지목됐다. 그런데 피를로 감독의 스폰서십 계약이 문제가 됐다. 지난해 10월 러시아 베팅 업체의 글로벌 홍보대사 계약을 맺은 사실이 드러났는데, 이 회사가 우크라이나 전쟁에 참전한 러시아 군인들의 스포츠 행사를 후원했고, 피를로가 대표팀 시절 동료 마르코 마테라치와 함께 여기 참여한 것을 두고 논란이 일었다.

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이탈리아축구협회(FIGC)는 정치권의 십자포화를 맞았다. 중도 성향의 아지오네당 소속 카를로 칼렌다 의원은 "2022년 (러시아의 우크라이나 침공 이후) 러시아를 옹호하거나, 옹호해 온 사람은 누구든 공직을 맡아선 안된다"고 주장했다. 유럽의회 부의장직을 맡고 있는 피나 피치에르노도 "이탈리아는 문화적, 윤리적, 경영적 혁명을 절실히 필요로 한다. 피를로 선임은 그 정반대 방향"이라고 지적했다. 반면 알렉세이 파라모노프 주이탈리아 러시아 대사는 "피를로는 세계 스포츠계에서 이탈리아의 국제적 이미지 개선에 지대한 공헌을 했음에도, 정작 고국에서 소외당하는 현실이 안타깝다"고 말했다.

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우크라이나에서도 이탈리아 대표팀의 피를로 감독 선임 움직임이 논란이 됐다. 그가 SNS에 '러시아인이라는 게 자랑스럽다'고 적은 아르템 지우바(러시아)의 게시물을 리트윗한 사실이 전해지자 공분이 일었다. 2026 토리노 동계올림픽 당시 전쟁에서 사망한 동료들의 모습을 헬멧에 그려넣어 실격 처리됐던 스켈레톤 선수 블라디슬라프 헤라스케비치는 "어린 시절 영웅이 도덕적으로 타락하는 모습을 보니 안타깝다"고 피를로를 비난했다.

결국 피를로 감독은 SNS를 통해 대표팀 감독 후보 제외 사실을 밝혔다. 그는 '어젯밤 더 이상 이탈리아 대표팀 감독 후보가 아니라는 사실을 알게 됐다'며 '지난 며칠 간 내 이름을 둘러싼 논쟁을 씁쓸하게 지켜봤다'고 적었다. 이어 '러시아와의 관계는 순전히 상업적이며 스포츠적인 것이었다. 결코 정치적 신념을 부여한 바 없으며, 표현하지도 않았다'고 항변했다.

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BBC는 이탈리아 현지 매체 보도를 인용해 '이번 사태로 지난 11일 FIGC 기술 이사로 취임한 파올로 말디니가 책임을 지고 사퇴할 가능성이 있다'고 전했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com