'충격! 이쯤 되면 대재앙' 피를로 감독 선임 주도했던 말디니-레오나르두까지 줄줄이 사임..'피를로 철회 후폭풍, 이탈리아 국대 감독 다시 원점으로'

말디니와 레오나르두 캡처=파브리지오 로마노 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]이쯤 되면 거의 재앙 수준이다. 이탈리아축구협회의 새 축구 대표팀 사령탑 선임 작업이 원점으로 되돌아갔다. 안드레아 피를로 전 유벤투스 감독과 구두 합의했다가 공식 발표 직전에서 철회됐다. 피를로가 러시아 베팅업체와 협업한 사실이 확인됐기 때문이다. 설상가상으로 피를로 감독 선임 작업에 관여했던 파울로 말디니와 레오나르두까지 자리에서 물러나기로 했다.

Advertisement

유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 28일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 '말디니와 레오나르두가 10일 만에 이탈리아축구협회를 떠나기로 했다'고 보도했다. 말디니는 축구협회에서 기술 이사를, 레오나르두는 고문 역할을 맡아왔다.

이탈리아 축구는 북중미월드컵 본선 참가 실패 이후 큰 홍역을 앓았다. 축구협회장, 대표팀 감독, 단장 등이 모조리 사퇴한 후 새롭게 축구협회장 선거를 치러 새로운 집행부를 꾸렸다. 신임 말라고 이탈리아축구협회장은 이탈리아 대표팀을 부활시킬 감독 선임 작업을 위해 말디니를 기술 이사, 레오나르두를 고문으로 임명했다.

피를로 캡처=파브리지오 로마노 SNS

둘은 지난달부터 감독 후보들을 만났고, 최종 후보로 피를로를 낙점했다. 앞서 카를로 안첼로티(브라질 대표팀 감독)와 펩 과르디올라(전 맨체스터 시티)는 제안을 거부했다. 안첼로티는 브라질 대표팀을 계속 이끌겠다고 했고, 지난 시즌을 끝으로 맨시티 지휘봉을 내려놓은 과르디올라는 좀더 쉬고 싶다며 거절했다.

Advertisement

말디니와 레오나르두는 피를로를 새 감독으로 선임하기로 했다. 그런데 공식 발표 전날, 피를로가 러시아 베팅업체와 협업한 사실이 드러났고, 말라고 협회장은 피를로 선임을 거부했다. 의견 충돌이 발생한 것이다.

Advertisement

로마노에 따르면 피를로 감독 선임이 철회된 후 말디니와 레오나르두가 협회를 떠나기로 했다고 한다.

이탈리아축구협회의 감독 선임 작업은 '제로' 베이스에서 다시 출발하게 됐다. 이탈리아 축구는 2014년 브라질월드컵 이후 2018년 러시아대회, 2022년 카타르대회 그리고 이번 북중미월드컵까지 내리 3개 대회 연속으로 본선 진출에 실패했다. 과연 누가 이탈리아 축구대표팀의 지휘봉을 잡을 지 좀더 시간이 걸릴 것 같다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com