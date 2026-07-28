'놀랍다! 아시아에 이 정도 GK가 있었나' 일본 국대 수문장 스즈키 자이온 인기 대폭발, 애스턴빌라-유벤투스에 이어 PSG가 영입 검토..'백업 골키퍼 필요하다'

Japan's goalkeeper #01 Zion Suzuki catches the ball during the 2026 World Cup round of 32 football match between Brazil and Japan at the Houston Stadium in Houston on June 29, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 국가대표 수문장 스즈키 자이온(파르마)의 인기가 매우 높다. 북중미월드컵을 통해 스즈키의 경기력이 확인된 후 유럽 빅클럽들이 경쟁적으로 관심을 보이고 있다. EPL 애스턴빌라, 세리에A 유벤투스에 이어 이번엔 이강인(아틀레티코 마드리드)의 전 소속팀 파리생제르맹(PSG)다.

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PSG가 스즈키 영입을 고려 중인 것으로 알려졌다. 매체 스카이이탈리아에 따르면 PSG 백업 골키퍼인 뤼카 슈발리에의 미래가 불투명해짐에 따라 만 23세의 스즈키가 프랑스 챔피언의 영입 후보로 급부상했다고 한다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Japan's Zion Suzuki reacts after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker

슈발리에는 지난 여름 이적료 약 3400만파운드에 프랑스 릴에서 PSG로 합류했지만, 클럽 내 그의 입지가 흔들렸다. 처음엔 주전으로 선발 출전했지만 사포노프에게 밀려 벤치에 앉아 있는 시간이 더 많아졌다. PSG는 스즈키를 백업 골키퍼 정도로 고려하고 있다고 한다. 스즈키가 PSG로 이적할 경우 사포노프와 주전 경쟁을 펼쳐야 한다.

스즈키는 앞서 애스턴 빌라와 링크됐다. 아르헨티나 국가대표 수문장 에밀리아노 마르티네스(애스턴 빌라)가 팀을 떠날 것으로 전망됐기 때문이다. 애스턴 빌라는 마르티네스의 대안으로 스즈키를 검토했다. 마르티네스는 유벤투스행 루머가 돌기도 했다. 그런데 마르티네스가 북중미월드컵에 참가했고, 아르헨티나는 결승에서 스페인에 져 준우승했다. 대회 참가 기간이 길어지면서 마르티네스의 거취 선택이 미뤄지고 있다. 유벤투스와 애스턴 빌라 간의 마르티네스 관련 협상은 이탈리아 클럽이 선수 가치를 낮게 평가하면서 난항을 겪고 있는 것으로 전해졌다.

epa13073006 Goalkeeper Zion Suzuki of Japan warms up ahead of the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Brazil against Japan, in Houston, USA, 29 June 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

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스즈키는 이번 월드컵에서 인상적인 활약을 펼쳤다. 그는 미국 출생의 가나계 일본인이다. 아버지가 가나인이고, 어머니가 일본인이다. J리그 우라와 레즈와 벨기에 신트트라위던을 거쳐 파르마의 주전 골키퍼로 활약하고 있다. 뛰어난 피지컬과 반사 신경, 우수한 빌드업 능력을 겸비한 일본 대표팀의 주전 골키퍼다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com