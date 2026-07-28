[오피셜]'박지성의 맨유 절친' 치차리토, 미국 2부 신생팀 아틀레티코 댈러스 1호 신규 영입 선수 계약..'내년 리그 참가, 38세에 새로운 도전'

하비에르 에르난데스 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]멕시코 축구의 레전드 하비에르 에르난데스(38)가 미국 무대로 복귀하기로 했다. 박지성과 맨체스터 유나이티드에서 함께 뛰었고 애칭 '치차리토'로 국내 축구팬들에게 익숙한 그가 USL 챔피언십의 창단 구단인 아틀레티코 댈러스의 첫 신규 영입 선수가 됐다.

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맨유와 레알 마드리드, 레버쿠젠, 웨스트햄 등 유럽 빅클럽들을 두루 거친 그는 텍사스에 연고지를 둔 이 클럽이 창단 첫 USL 챔피언십 시즌을 시작하는 2027년부터 경기에 출전할 예정이다.

에르난데스는 클럽 공식 채널을 통해 "나는 어린 축구 선수라면 누구나 경험하기를 꿈꾸는 일들을 누리는 행운을 얻었다"라며 "세계에서 가장 거대한 유니폼들을 입어보았고, 열정적인 팬들 앞에서 놀라운 경기장들을 누볐다. 하지만 이번과 같은 기회는 다르다"고 소감을 밝혔다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Former Mexico player Javier Hernandez and Armando Gonzalez looks dejected after the match as Mexico are eliminated from the World Cup REUTERS/Paul Childs

2024년에 창단된 아틀레티코 댈러스는 미국축구협회로부터 2부 프로 리그로 승인받은 USL 챔피언십에 참가하게 된다. 손흥민(LA FC) 리오넬 메시(인터 마이애미) 등이 참가하고 있는 MLS(메이저리그 사커)가 미국의 1부 프로축구리그다. USL은 2028년에 'USL 프리미어'를 출범할 예정이다. 미국도 유럽 축구처럼 승강제를 도입해 피라미드식 시스템을 갖추려고 하고 있다.

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치차리토는 최전방 공격수로 골결정력이 매우 높았다. 멕시코 대표로 A매치 109경기에 출전 52골을 기록했다. 멕시코 선수 중 A매치 최다골 기록을 갖고 있다.

Fox Sports hosts, from left, Rob Stone and Rebecca Lowe, and former player/analysts Alexi Lalas, Stu Holden and Javier Hernandez listen as Fox Sports' vice president of production Zac Kenworthy speaks during a World Cup soccer new conference, Thursday, May 21, 2026, in New York. (AP Photo/Ronald Blum)

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그는 멕시코 과달라하라를 통해 프로 데뷔했고, 맨유에서 박지성과 함께 뛰었다. 이후 레알 마드리드에서 임대로 한 시즌을 보냈고, 독일 레버쿠젠, 웨스트햄, 세비야, LA 갤럭시를 처겨 과달라하라로 돌아왔다. 이번에 미국의 신생팀 아틀레티코 댈러스에서 새로운 출발을 하게 됐다. 치차리토는 1988년생으로 올해 나이 만 38세다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com