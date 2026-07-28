"伊 국대 감독 선임 카오스" '러시아 베팅업체 연루' 피를로 낙마→말디니 기술이사-레오나르두 16일 만에 사임

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 전영지 기자]이탈리아 축구가 감독 선임 문제로 카오스에 휩싸였다.

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스타플레이어 출신 안드레아 피를로의 차기 국가대표팀 감독 선임이 무산된 직후 피를로를 지지했던 파올로 말디니 이탈리아축구협회 신임 기술이사와 조력자 레오나르두가 동시에 사임 의사를 밝혔다.

만 47세의 피를로는 펩 과르디올라 전 맨시티 감독이 감독 제안을 거절한 이후, 이탈리아축구협회 신임 기술이사이자 전 동료인 말디니의 강력한 지지를 받으며 감독직에 오를 예정이었다. 전 AC 밀란 및 유벤투스 스타 출신 피를로는 위기에 빠진 이탈리아대표팀을 구할 적임자로 낙점, 계약 성사를 눈앞에 두고 있었으나, 복수의 이탈리아 정치인들이 피를로의 러시아 베팅업체 '폰베트(Fonbet)' 홍보대사 활동에 대해 문제를 제기하면서 난관에 봉착했다. 정치권에서는 러시아-우크라이나 전쟁에서 이탈리아가 우크라이나를 지지하는 상황에서, 피를로의 행보는 국정 기조와 상충되는 것이라며 대표팀 감독으로 적합한 행동이 아니라고 비판했다. 두바이 유나이티드의 사령탑을 맡고 있는 피를로는 대표팀을 위해 사임할 준비까지 마친 상태였다.

그러나 정치권에서 시작된 논란으로 인해 결국 낙마하게 됐고, 이와 관련 피를로를 천거한 말디니와 레오나르두 역시 임명된 지 불과 16일 만에 사표를 던졌다.

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피를로는 27일 자신의 인스타그램 게시물을 통해 자신이 더 이상 감독 후보가 아님을 직접 확인한 후 폰베트와의 계약은 아랍에미리트(UAE)에서의 감독직과 연계된 것이며, '순수하게 상업적이고 스포츠적인 목적'일 뿐이라고 주장했다.

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그러나 피를로의 이러한 주장은 곧바로 두바이 유나이티드의 구단주 세르게이 로마킨에 의해 반박당했다. 로마킨은 피를로의 해당 업체 관련 활동이 계약상 어쩔 수 없는 불가피한 요소가 아니었다고 밝혔다.

피를로는 자신의 SNS를 통해 "최근 며칠 동안 내 이름, 그리고 이탈리아 국가대표팀 감독직을 맡을 가능성을 둘러싸고 벌어진 논쟁을 매우 씁쓸한 마음으로 지켜봤다. 기관과 축구연맹, 그리고 관련된 모든 사람에 대한 예의로 지금까지는 침묵을 지켜왔다. 그러나 몇 가지 점은 명확히 밝히는 것이 도리라고 생각한다"며 입장을 밝혔다. "선수 시절부터 현재 감독에 이르기까지 내 커리어 동안 나는 항상 내가 일했던 국가의 법률과 체결한 계약을 완전히 준수하며 활동해 왔다"면서 "최근 논란이 된 전문적인 협력 관계는 아랍에미리트(UAE)에서 내 활동의 일환으로 시작된 것이며, 순수하게 상업적이고 스포츠적인 성격일 뿐"이라고 주장했다. "이 협력 관계에 정치적 의미를 부여하는 것은 내가 한 번도 표현한 적 없고 내게 속하지도 않는 신념을 나에게 뒤집어씌우는 것"이라면서 자신을 믿어준 말디니와 레오나르두에게 감사의 뜻을 표했다.

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그리고 마지막으로 이렇게 덧붙였다. "스포츠적 차원의 선택이 빠르게 대중적 논쟁으로 비화돼 내 인격에 본래 의도하지 않은 의미와 의도를 부여하게 된 점이 매우 유감스럽다. 이탈리아에 대한 애정은 특정 직책에 따라 달라지는 것이 아니다. 그것은 내 역사이자 정체성의 일부이며, 앞으로도 언제나 나와 함께할 것"이라며 조국과 대표팀을 향한 애정을 표했다.

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3회 연속 월드컵 본선 진출에 실패한 이탈리아 대표팀의 감독직을 두고 카를로 안첼로티와 펩 과르디올라가 잇달아 제안을 거절한 이후, 3순위 후보 피를로마저 낙마했다. 이제 전 이탈리아 대표팀 감독이었던 로베르토 만치니와 안토니오 콘테가 다시 차기 감독 후보로 거론되고 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com