'대충격' 이강인 대체자는 한국인 아닌 일본인...PSG, '일본 혼혈 국대' 자이온 영입 협상

사진=365스코어스

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인을 떠나보낸 파리생제르맹(PSG)은 아시아 시장을 계속 공략하기 위해 일본인 선수 영입을 노리고 있다.

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유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노 기자는 27일(한국시각) 개인 SNS를 통해 "PSG와 유벤투스가 모두 파르마의 스즈키 자이온 영입을 두고 협상을 진행 중"이라고 보도했다.

자이온은 2002년 가나계 미국인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어났다. 이후 가족과 함께 일본으로 이주해 성장했으며, 일본 명문 중 하나인 우라와 레즈 유스팀을 거쳤다. 2021년 3월 쇼난 벨마레와의 J리그컵 경기로 프로 데뷔했다. 우라와 레즈 소속으로 2022년 일본 슈퍼컵과 AFC 챔피언스리그 우승을 경험했다.

어릴 적부터 많은 기대를 받았던 자이온이다. 잠재력을 매우 높게 평가받아 J리그에서 두각을 나타내기도 전에 세계 최고 구단인 맨체스터 유나이티드의 관심을 받았다. 하지만 자이온은 출전 시간을 확보하기 위해서 2023년 8월 벨기에 신트트라위던 VV로 임대 이적했다. 신트트라위던에서 곧바로 맹활약하면서 1년 만에 유럽 빅리그 진출에 성공한다. 2024년 여름 이적료 약 750만유로(약 125억원)에 이탈리아 파르마로 완전 이적, 5년 계약을 맺었다.

로이터연합뉴스

파르마에서도 핵심 골키퍼로서 뛰어난 활약을 해냈다. 일본 대표팀 골키퍼로도 완전히 자리매김했다. 2023년 아시안컵 때만 해도 안정감이 떨어지는 모습을 노출했지만 유럽 진출 후 성장하면서 그런 모습은 완전히 사라졌다. 일본 넘버원으로 완벽히 인정받고 있는 중이며 2026년 북중미월드컵에서도 좋은 선방력을 보여줬다.

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이에 PSG와 유벤투스는 자이온을 장기적인 관점에서 영입하려고 시도 중이다. 로마노 기자는 "PSG는 자이온을 미래를 위한 투자로 보고 있지만 주전 골키퍼 자리를 보장할 수는 없는 입장이다. 유벤투스는 에밀리아노 마르티네스 영입이 무산될 경우 그를 주전 골키퍼로 원하고 있다. 자이온은 본인은 이적을 열망하고 있으나 파르마로부터 아직 OK 사인이 떨어지지 않은 상태"라고 설명했다.

로이터연합뉴스

PSG는 한국을 넘어서 아시아 시장을 공략할 수 있었던 이강인이 떠나면서 마케팅적인 관점에서도 아시아 선수가 필요한 상황이다. 한국 선수 출신 중에는 PSG에서 뛸 만한 마땅한 선수가 없기 때문에 일본인인 자이온으로 선회한 모양이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com