"작은 변화가 축구를 바꾼다" 골키퍼 꼼수 부상 퇴출, '축구종가' 英 필드 플레이어 '1분 퇴장' 도입

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[스포츠조선 김성원 기자]골키퍼 '꼼수' 치료로 경기를 지연하는 행위가 '축구 종가' 잉글랜드에서 퇴출된다.

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영국의 'BBC'는 28일(한국시각) '잉글랜드 축구계는 이번 시즌 골키퍼 전술 타임아웃을 없애기 위한 시범 운영을 실시할 예정'이라며 '잉글랜드축구협회(FA), 프리미어리그(EPL), 풋볼리그(EFL), 내셔널리그(NLL), 여자 슈퍼리그(WSL)는 국제축구평의회(IFAB)의 승인을 받아 해당 조치에 합의했다'고 보도했다.

골키퍼가 치료를 받을 경우 경기는 중단된다. 그러나 이 시간을 활용해 다른 선수들은 벤치로 몰려가 작전 지시를 받는 경우가 허다하다. 또 상대의 흐름을 끊는 방법으로 악용됐다.

지난해 11월 리즈 유나이티드의 다니엘 파르케 감독은 맨시티의 골키퍼 잔루이지 돈나룸마가 경기를 중단시키기 위해 부상을 가장했다고 비난하는 등 꾸준히 논란이 제기됐다.

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시범 규정 도입으로 이번 시즌부터 골키퍼 치료를 위해 의무팀이 그라운드에 투입되면 경기 재개 이후 1분 동안 다른 필드 플레이어 1명이 그라운드 밖으로 나가야 한다. 감독은 경기가 재개된 후 10초 안에 대기심에게 '1분 아웃' 선수를 통보해야 한다.

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10초 안에 아무도 선수를 선택하지 못하면 주장이 경기장을 떠나야 한다. 다만 부상을 유발한 태클로 상대 선수가 경고를 받은 경우는 예외다. 또 골키퍼와 필드 플레이어가 충돌하거나 골키퍼의 출혈, 심각한 부상, 뇌진탕의 경우 필드 플레이어 1명이 그라운드 밖으로 나갈 필요는 없다.

IFAB는 시범 운영 결과를 평가한 뒤 2027~2028시즌부터 정식 규정으로 도입할지 여부를 결정할 예정이다. 토트넘 출신의 'BBC' 해설위원인 대니 머피는 "골키퍼가 부상으로 쓰러지면, 골키퍼가 나가야 하는 대신 필드 플레이어 중 한 명이 나가면 모두에게 공평할 거다. 작은 변화가 세상을 완전히 바꿔놓는다"고 지지했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com