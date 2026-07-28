[오피셜]"감독도 없는데" KFA, 10월 A매치 베네수엘라-우즈베키스탄 확정…총 4연전 개최, 9월 추후 발표

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 이강인에 이야기를 하는 손흥민의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 손흥민이 후반 교체멤버로 들어와 이강인과 하이파이브하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기장]대한축구협회(KFA)가 홍명보 감독의 사퇴로 공석인 A대표팀 사령탐 선임에 들어간 가운데 10월 A매치 상대가 결정됐다.

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KFA는 10월 베네수엘라, 우즈베키스탄과 A매치를 치른다고 28일 밝혔다. A대표팀은 10월 2일 베네수엘라, 나흘 뒤인 6일 우즈베키스탄을 상대한다. 두 경기의 개최 장소와 시간은 추후 확정, 발표할 예정이다.

국제축구연맹(FIFA)은 2026년 북중미월드컵의 해인 올해 9월의 A매치 일정을 시작으로 기존 연간 다섯 차례 주어지던 A매치 윈도우 주간을 4차례로 축소했다. 이에 따라 9월과 10월의 A매치 일정이 16일로 확대돼 한꺼번에 4연전을 치른다. 그 외 3월, 6월, 11월의 A매치 윈도우는 기존대로 9일씩이 주어져 2연전이 진행된다.

각국 대표 선수들의 장거리 이동 횟수 감소를 통한 선수 보호를 위해 이뤄졌다. 또 각 회원 협회 대표팀은 장기간 훈련 기회 보장을 통한 전술 완성도와 소집 효율성을 제고할 수 있게 된다.

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우즈베키스탄은 FIFA 랭킹 60위로 북중미월드컵을 통해 본선 무대를 처음 밟았다. 조별리그에서 콜롬비아, 포르투갈, 콩고민주공화국과 경쟁했으나 32강 진출에는 실패했다.

연합뉴스

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대한민국은 우즈베키스탄과 역대 16차례 맞대결에서 11승4무1패로 우위를 기록 중이다. 가장 최근의 대결은 2018년 11월 20일 호주 브리즈번에서 개최된 친선경기로, 대한민국이 4대0으로 대승했다.

남미팀 베네수엘라는 FIFA 랭킹 47위로 2026 북중미 월드컵 남미지역 예선에서 최종 8위로 본선진출에는 실패했다. 대한민국은 베네수엘라와 역대 한 차례 만났으며, 2014년 9월 5일 경기도 부천에서 열린 친선전에서 이동국의 두 골을 앞세워 3대1로 승리했다.

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KFA는 "확정된 10월의 두 경기에 앞서 9월에 열릴 두 차례 친선경기 상대는 현재 협의 중이며, 세부적인 합의가 마무리되는 대로 발표할 예정"이라며 "현재 공석중인 남자 대표팀 감독의 선임과 관련해서도 세부 내용이 확정되는 대로 별도로 공지를 진행하고 절차를 밟아나갈 계획"이라고 했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com