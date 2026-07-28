"흥부 듀오가 돌아왔다" 손흥민 초대박! LAFC 파워랭킹 폭등...美 현지 극찬 폭발

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[스포츠조선 김대식 기자]LAFC가 손흥민과 함께 상승세를 보여주며 호평을 받고 있다.

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미국 매체 스포츠일러스트레이트는 28일(한국시각) 리그 18라운드까지의 결과를 토대로 미국 메이저리그사커(MLS) 파워랭킹을 선정해 발표했다.

손흥민이 뛰고 있는 LAFC는 기존 순위 5위에서 3위로 2계단 상승하면서 호평을 받았다. 매체는 '흥부 듀오가 돌아왔다. 시즌 개막 후 13경기 연속 무득점에 시달린 데다 한국의 참담했던 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락까지 경험했던 손흥민이 마침내 LAFC에서 제 기량을 되찾았다. 동료 지정 선수(DP) 스타인 드니 부앙가와의 호흡에서 피어나는 불꽃도 2025년만큼이나 뜨겁게 살아났다'며 손흥민의 부활을 상승세의 이유로 분석했다.

확실한 부활이라는 걸 부정할 수 없는 활약이다. 월드컵에 들어가기 전까지만 해도 손흥민은 위협적인 모습을 잃어버렸다. 마크 도스 산토스 신임 감독이 흥부 듀오를 향한 의존증을 줄이겠다면서 손흥민을 제대로 활용하지 못한 것도 있지만 선수 개인의 경기력도 문제였다. 결정적인 찬스를 놓친 적도 많기 때문이다.

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이러한 득점력 부진은 불운하게도 월드컵으로 이어졌다. 특히 체코전에서 손흥민은 손흥민이라면 충분히 해결할 수 있는 찬스들을 놓치면서 아쉬운 모습을 보였다. 결국 월드컵에서 한국의 조별리그 탈락을 막지 못했다.

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그러나 LAFC로 돌아가서 부활의 신호탄을 쏘았다. 손흥민은 LA 갤럭식전부터 3경기 연속골을 터트리면서 골 결정력이 돌아왔다는 걸 증명하는 중이다. 손흥민이 살아나면서 덩달아 부앙가도 부활했다. 흥부 듀오가 터지자 LAFC는 4연승을 달리는 중이다.

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매체는 '복귀 후 첫 3경기에서 LAFC는 '엘 트라피코(El Trafico)' 더비 상대인 LA 갤럭시를 비롯해 리얼 솔트레이크, 스포팅 캔자스시티를 상대로 합산 스코어 10대1의 대승을 거두었다. 이 기간 손흥민은 3골 1도움을 기록했고, 부앙가는 4골 1도움을 올렸다. 동시에 제이콥 샤펠버그와 마티유 슈아니에르로 구성된 캐나다 듀오 역시 매서운 창의성을 되찾아 돌아오며 두 선수가 합작으로 3개의 도움을 기록했다'며 극찬을 쏟아냈다.

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이어 '도스 산토스 감독 체제에서 LAFC는 스티브 체룬돌로 전 감독 시절만큼 폭발적인 공격력을 보여주는 팀은 아니다. 수비 시 구축하는 수비 블록은 관전의 재미를 다소 반감시키기도한다. 하지만 이 3경기 모두 점유율이 50% 미만이었음에도 불구하고, 부앙가와 손흥민은 함께 최상의 폼으로 돌아왔으며 LAFC는 그 어느 때보다 위협적인 모습을 보여주고 있다'고 분석했다.

LAFC보다 파워랭킹에서 높은 팀은 인터 마이애미와 내슈빌 SC밖에 없었다. 인터 마이애미는 리오넬 메시와 호드리구 데 파울이 월드컵 휴가로 인해 빠진 상황임에도 불구하고 6연승 행진을 달리면서 동부 콘퍼런스 2위에 올라있는 상태다. 내슈빌은 직전 올랜도 시티전에서 0대1로 패배했지만 양대 콘퍼런스에서 제일 좋은 성과를 내고 있어 파워랭킹 2위로 평가받았다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com