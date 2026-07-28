[오피셜]"충격!" '레전드 역대급 몰락' 안드레아 피를로, 러시아 베팅 업체 논란 속 伊 사령탑 후보 제외→말디니 기술 이사도 OUT

사진=안드레아 피를로 개인 SNS 캡처

사진=REUTERS 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'레전드' 안드레아 피를로(이탈리아)가 부정 사건에 연루됐다.

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스포츠 전문 매체 'ESPN'은 28일(이하 한국시각) '피를로가 러시아 베팅 업체와 스폰서십 계약을 둘러싼 정치적 논란 속에 이탈리아 국가대표 사령탑 후보군에서 제외됐다. 피를로의 베팅 업체 연루 논란에 선임을 주도했던 이탈리아 축구협회(FIGC)의 파올로 말디니 기술 이사도 그만두기로 했다'고 보도했다.

사진=안드레아 피를로 개인 SNS 캡처

충격이다. 이탈리아축구협회는 2026년 북중미월드컵 본선 진출에 실패한 뒤 새로 축구협회장 선거를 치러 집행부를 꾸린 뒤 이탈리아 축구의 부활을 이끌 사령탑 선임에 나섰다. 새로운 사령탑 선임 작업은 FIGC의 기술 이사를 맡은 '이탈리아 축구 레전드' 말디니가 주도했다. 그는 자신의 AC밀란(이탈리아) 동료였던 전 브라질 대표팀 출신 레오나르두가 자문위원으로 합류했다.

난항이었다. FIGC는 이달 초 호셉 과르디올라 감독과 카를로 안첼로티 감독에게 대표팀 사령탑 자리를 권유했지만 모두 거절당했다. 결국 피를로와 접촉해 계약에 이르는 듯했다.

사진=안드레아 피를로 개인 SNS 캡처

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문제가 발생했다. 러시아 베팅 업체와 연루 논란이 불거진 것이다. 'ESPN'에 따르면 지난해 7월부터 아랍에미리트(UAE) 두바이 유나이티드를 지휘했던 피를로는 러시아 베팅업체와 앰버서더 계약을 맺었다. 이 업체는 우크라이나 전쟁에 참전한 러시아 군인들이 참석한 여러 스포츠 행사를 후원했다. 피를로는 러시아 모스크바에서 열린 행사에 참석해 팬 사인회를 열기도 했다. 우크라이나를 지지해온 이탈리아 정치계는 피를로와의 유착 관계를 지적하며 사령탑 선임을 반대하고 나섰다.

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피를로는 개인 계정을 통해 '관련 업체와의 협력은 두바이 유나이티드 감독 자격으로 진행된 순수하고 스포츠적인 성격이었다. 그 협력에 정치적 의미를 부여하는 것은 내가 표현한 적도 없고 속하지도 않은 신념을 나에게 씌우는 것'이라고 억울함을 호소했다. 그의 해명에도 상황은 달라지지 않았다. 피를로는 '내가 더 이상 이탈리아 대표팀 감독 후보일 수 없다는 소식을 전해들었다'고 밝혔다. 이와 관련해 말디니와 레오나르두 역시 임명된 지 불과 16일 만에 사표를 냈다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com