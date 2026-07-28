韓 축구 초대형 반전! '월드컵 스타' 오현규, 한국인 21호 프리미어리거? "베식타시 떠날 수도, 유럽 스카우터 파견"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국 차세대 스타인 오현규를 향해 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들이 관심을 가지고 있다는 소식이 또 나왔다.

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튀르키예 매체 포토맥은 27일(이하 한국시각) '튀르키예 쉬페르리그의 거함 베식타시에서 오현규와 관련된 긴박한 소식이 전해지고 있다. 이 한국인 스타 플레이어는 조만간 베식타시를 떠날 가능성이 있다'고 보도했다.

매체는 '미트윌란과의 유로파리그 경기에 선발로 출전한 오현규를 유럽 및 EPL 팀들이 주시하고 있다는 점이 강조되었다. 미트윌란전에서 63분간 활약한 이 한국인 공격수를 유럽 일부 구단 스카우트들이 현장에서 지켜본 것으로 알려졌다. 오현규는 한국 대표팀 소속으로 2026년 북중미월드컵에서도 주목을 받은 바 있다'고 설명했다. 다만 정확하게 어떤 구단에서 관심을 가지게 된 것인지에 대한 이야기는 없었다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

튀르키예발 오현규의 EPL 이적설은 이번이 처음이 아니다. EPL 승격팀 헐시티가 오현규에게 관심이 있다고 알려진 건 지난 9일이었다. 튀르키예 이적시장 전문가인 세르칸 모로바는 개인 SNS를 통해 독점 보도라며 "헐시티가 오현규의 상황을 면밀히 주시하고 있다"고 보도한 바 있다.

하지만 흘러가는 정황상 사실이 아닌 것으로 보인다. 영국 현지에 따르면 헐시티는 현재로서는 스트라이커 보강 계획이 없는 것으로 파악되는 중이다. 좌우 윙어 자원 영입에 집중하는 중이다. 헐시티를 제외하고는 구체적으로 오현규와 연결된 EPL 구단은 없는 상태. 이적시장 기간이 남아있기 때문에 아직 어떤 일이 벌어질지 모른다.

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현재 베식타시의 이적시장 방향이 오현규에게 좋은 쪽으로 흘러가는 것도 아니다. 베식타시는 원래 오현규보다 더 뛰어난 최전방 스트라이커를 원했다. 로멜루 루카쿠, 두산 블라호비치 등을 노려봤지만 선수들이 거절하면서 영입이 무산됐다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

이후 베식타시는 리버풀 레전드인 모하메드 살라를 노렸다. 살라 영입에 진심이었던 베식타시였지만 개인 조건에서 끝내 합의에 도달하지 못했다. 결국 구단 차원에서 살라 영입을 더 이상 진행하지 않겠다고 발표한 상황. 만약 살라를 데려왔다면 베식타시는 더 이상 추가적인 스타급 영입은 어려웠을 것이다. 오현규의 입지가 크게 달라지지 않았을 가능성이 높다.

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하지만 살라 영입에 실패하면서 베식타시는 또 다시 새 거물급 자원을 알아볼 것으로 예상된다. 그 포지션이 또다시 스트라이커라면 오현규의 자리는 안전하지 않을 수 있다.