'깜짝 오피셜' K리그가 키운 유스, 중국 대표팀 전격발탁…"울산 유스 최초의 중국인"+신장 190cm"

출처=울산 HD 홈페이지 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]K리그를 대표하는 '유스 맛집' 울산 HD 유스가 중국 청소년 대표를 배출했다.

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울산 유스 역대 최초의 중국인 선수로 알려진 공격수 김관성(17·중국명 진관청)은 지난 25일 중국 U-17 축구대표팀 최종명단에 처음 뽑혔다. 명단에 이름 올린 27명 중 유일한 해외파다.

중국 포털 '시나닷컴'에 따르면, 신장 1m90이 넘는 장신 스트라이커인 김관성은 중국 옌볜 출신으로 2년 넘게 한국에서 뛰고 있다. 전문 중등부 유소년 클럽인 청룡유나이티드 U-15에서 두각을 드러낸 김관성은 이후 울산 U-18팀에 합류했다. 지난 23일 막을 내린 2026년 K리그 U-18 챔피언십에도 등번호 41번을 달고 참가해 조커 공격수로 울산의 준우승을 뒷받침했다.

'시나닷컴'은 "울산은 한국 리그 최강팀으로, 지난 5년간 10명 이상의 유소년 선수를 유럽으로 진출시키는 등 높은 유소년 육성 성공률을 자랑한다"며 "잠재력이 높은 김관성이 지금과 같은 기세를 유지한다면, 중국슈퍼리그의 많은 유망주보다 유럽 무대에서 뛸 가능성이 훨씬 높을 것이다. 또 최소한 한국의 명문 클럽에서 뛸 기회를 얻을 수 있을 것"이라고 전했다. 김관성의 중국 대표팀 발탁은 울산 유스 시스템의 결실이기도 하다.

출처=청룡유나이티드 U-15 SNS 캡쳐

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이어 "김관성의 중국 U-17 대표팀 발탁은 옌볜 유소년팀 선수들을 한국에 보내는 것이 해외 진출 성공의 확실한 모델임을 보여준다. 언어나 문화적 장벽이 없고, 선수들은 에이전시에 의존하지 않고 스스로 성공할 수 있다는 점에서 본받을 만한 모델"이라고 의미를 부여했다.

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일본인 우키지마 토시유키 감독이 이끄는 중국 U-17 팀은 다음달 상하이에서 열리는 투모로우스타즈 챔피언스컵에 참가해 아스널, 바이어 레버쿠젠, 아틀레틱 U-17팀과 맞대결을 펼칠 예정이다. 중국 U-17 팀은 지난 5월 사우디아라비아에서 열린 2026년 U-17 아시안컵에서 준우승을 차지했다. 한국은 같은 대회 8강에서 우즈베키스탄에 승부차기 끝에 패해 조기 탈락했다.

김관성은 올해 11월~12월 카타르에서 열리는 U-17 월드컵 출전을 노린다. 중국은 48개국이 참가하는 이번 대회 조별리그에서 스페인, 모로코, 피지와 같은 H조에 속했다. 백기태 감독이 이끄는 한국 U-17 팀은 B조에 속해 우간다, 뉴칼레도니아, 에콰도르를 차례로 상대한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com