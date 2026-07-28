역대급 레전드, 손흥민 '월클급' 인정했다 "쏘니 바이에른 뮌헨급 선수, 같이 뛰지 못해 아쉽다"

사진=LAFC

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[스포츠조선 김대식 기자]세계적인 레전드인 토마스 뮐러는 손흥민을 극찬했다.

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손흥민과 뮐러는 오는 30일(한국시간) 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열리는 미국 메이저리그사커(MLS) 올스타전에 참가한다. MLS 올스타팀은 3년 연속으로 멕시코 리가MX 올스타와 대결을 펼친다. 손흥민은 팬투표 결과 MLS 올스타팀 선수로 선정됐으며 LAFC 소속 선수로는 유일하게 올스타전에 선발됐다.

경기를 앞두고 미국 현지 기자 케일럽 퐁그라츠는 뮐러와 진행한 인터뷰 영상을 올렸다. 뮐러가 받은 질문의 내용은 이랬다. "이곳에서 특히 누구와 소통하고 함께 훈련하는 것을 가장 기대하고 있는가? 그리고 평소에는 상대 팀으로 만나 친해질 기회가 없었던 선수들과 같은 팀이 되어 같은 경기장을 누빌 수 있다는 건 얼마나 기분 좋은 일인가?"

그러자 뮐러는 망설이지도 않고 손흥민을 언급했다. 그는 "솔직히 저는 독일에서, 그리고 토트넘과 맞붙을 때 늘 손흥민을 상대 팀으로 만나왔다. 그는 언제나 바이에른 뮌헨 같은 팀에 와서 함께 뛸 수 있을 만큼 기량이 뛰어난 선수였는데, 아쉽게도 성사되지는 않았죠. 그래서 그와 독일어로 소소하게 대화를 나누며 서로의 경험을 공유하는 게 즐겁다. 아마 그와 함께하는 게 가장 재미있는 일일지도 모르겠다"며 손흥민을 굉장히 높이 평가했다.

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뮐러는 벤쿠버 화이트캡스로 이적한 후로 항상 손흥민을 존중하는 발언을 해왔다. 지난 시즌 서부 콘퍼런스 플레이오프를 앞두고도 뮐러는 손흥민을 존중했다. 그는 "최근 몇 주를 보면 LAFC는 데니스 부앙가와 손흥민에게 너무 의존한다"라고 말하면서도 "둘이 득점하지 않으면 팀이 득점하지 못한다. 이 둘을 막아내는 건 정말 어렵지만, 만약 우리가 성공한다면 승산이 있다"고 했다. 손흥민이 그만큼 위협적인 선수라는 걸 인정한 것이다.

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실제로 벤쿠버는 손흥민 때문에 탈락 위기에 내몰린 순간이 있었다. 2-0으로 앞서가고 있었지만 손흥민의 미친 활약으로 2-2가 되면서 승부차기 끝에 벤쿠버가 겨우 웃었다. 그 경기 후 뮐러는 "솔직히 손흥민의 프리킥은 정말 대단했다. 그는 정말 대단한 선수"라며 엄지를 치켜세웠다.