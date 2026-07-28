"이것 실화냐" 리버풀-맨유 출신 36살 '듀오' 첼시行 급부상…'베테랑 체질 개선' 알론소 감독, 대충격 '베스트 11'

사진캡처=더선

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[스포츠조선 김성원 기자]'레버쿠젠의 신화' 사비 알론소 감독이 지휘봉을 잡은 첼시가 새로운 팀으로 탈바꿈하고 있다.

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첼시는 수년간 대대적인 투자에도 불구하고 빛을 보지 못했다. 지난 시즌에는 10위에 머물렀다. 2026~2027시즌에는 알론소 감독 체제로 재편했다.

스페인 출신의 알론소 감독은 2019년 7월 레알 소시에다드 B에서 감독 생활을 시작했다. 2022년 10월 독일 분데스리가 레버쿠젠의 지휘봉을 잡은 그는 2023~2024시즌 바이에른 뮌헨의 왕조를 무너뜨렸다. 분데스리가에서 창단 후 첫 무패 우승(28승6무)을 달성했다. 레버쿠젠의 51경기 무패 신화(42승9무)도 그가 연출한 작품이다.

알론소 감독은 지난해 6월 레알 마드리드의 지휘봉을 잡았다. 계약기간은 3년이었다. 하지만 올해 1월, 7개월 만에 하차했다. 그는 레알 마드리드에서 24승4무6패를 기록했다.

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알론소 감독은 현역 시절 2004년부터 2009년까지 리버풀에서 5시즌을 보내며 210경기에 출전해 19골을 터트렸다. 리버풀 차기 감독 '0순위'로 거론됐다. 하지만 첼시가 알론손 감독의 손을 잡았다.

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첼시는 이번 여름이적시장에서 애스턴 빌라에서 활약한 잉글랜드 국가대표 모건 로저스를 수혈했다. 이적료는 무려 1억1700만파운드(약 2285억원)였다. 첼시는 물론 잉글랜드 선수 최고 이적료가 새롭게 경신됐다.

새로운 움직임도 포착됐다. 30대 중반인 잉글랜드 국가대표팀의 정신적인 지주 조던 헨더슨(브렌트포드)과 대니 웰백(브라이턴)의 영입을 시도하고 있다. 둘은 1990년생으로 베테랑이다.

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영국의 '더선'은 28일(한국시각) '첼시는 프리미어리그에서 쌓은 경험을 중시하는 방향으로 나아가고 있다. 최고 수준에서 활약한 풍부한 경험을 가진 최고의 프로를 영입하기 위해 헨더슨과 웰백을 원하고 있다'고 보도했다.

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헨더슨은 리버풀에서 492경기에 출전한 전설이다. 리버풀을 떠난 후 사우디아라비아와 네덜란드 리그를 거쳐 지난 시즌 브렌트포드에서 활약했다. 맨유 출신인 웰백은 아스널과 왓포드에서 뛴 후 브라이턴에서 활약을 이어가고 있다. 지난 시즌에는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 37경기에 출전해 13골을 터트렸다.

'더선'은 알론소 감독이 레버쿠젠 방식으로 첼시를 운영할 경우 '헨더슨과 웰백 모두 도움이 될 것'이라고 강조했다. 또 '헨더슨과 웰백 모두 주전은 아니더라도 알론소 감독의 교체 선수로서 유용한 역할을 해낼 수 있을 것으로 보인다'고 덧붙였다.

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첼시는 호주 시드니에서 프리시즌 투어를 시작했다. 북중미월드컵에 출전한 로저스는 휴가 중이다. 알론소 감독은 로저스의 활용 방안에 대해서도 기대감이 높았다. 특히 콜 팔머와 공존이 충분히 가능하다고 했다. 로저스와 팔머는 절친으로 유명하다.

알론소 감독은 "팔머와 로저스는 서로를 향해 가장 친한 친구라고 한다. 계획과 아이디어가 있다. 두 사람이 정말 잘 어울릴 것 같다"며 "우리는 좋은 조합을 갖춰야 한다. 균형이 잘 잡히고, 뛰어난 능력을 가진 선수들이 적재적소에 배치되어 경기를 잘 조율한다면, 공을 가지고 있을 때나 없을 때나 더 경쟁력 있는 모습을 보여줄 수 있을 것"이라고 자신했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com