'발롱도르 수상자는 사우디로 가지 않는다' PSG 간판 공격수 뎀벨레, '오일 머니' 알 힐랄 제안 거절..'유럽 챔피언에서 아직 할일 남아 있다'

Soccer Football - UEFA Champions League - Final - Paris St Germain v Arsenal - Puskas Arena, Budapest, Hungary - May 30, 2026 Paris St Germain's Ousmane Dembele celebrates scoring their first goal REUTERS/Angelika Warmuth

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[스포츠조선 노주환 기자]프랑스 국가대표 공격수 우스만 뎀벨레(29·파리생제르맹)가 사우디아라비아 최고 명문 알 힐랄의 영입 제안을 거절한 것으로 알려졌다.

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유럽 축구 이적 전문가 중 한 명인 사샤 타볼리에리 기자에 따르면 만 29세의 뎀벨레는 유럽 챔피언 클럽에 남고 싶다는 뜻을 알 힐랄 측에 전달한 것으로 전해졌다. 알 힐랄 측은 공격력 강화를 위해 유럽 최고의 공격수 중 한명인 뎀벨레에게 접근했다. 그에게 천문학적인 연봉을 제안한 것으로 알려졌다. 뎀벨레는 현재 프랑스 리그1에서 최고 연봉 선수로 최대 2000만유로(약 334억원) 정도를 받고 있는 것으로 알려져 있다.

(260719) -- MIAMI, July 19, 2026 (Xinhua) -- Ousmane Dembele of France enters the pitch for the bronze final match between France and England at the 2026 FIFA World Cup in Miami, the United States, July 18, 2026. (Xinhua/Hu Xingyu)

알 힐랄은 최근 EPL 웨스트햄으로부터 네덜란드 국가대표 공격수 크리센시오 서머빌을 이적료 6500만유로에 영입한 이후, 추가 영입에 박차를 가하고 있다. 알 힐랄은 에버턴의 공격수 일리만 은디아예와도 연결되고 있다. 게다가 2025년 발롱도르 수상자인 뎀벨레까지 접촉한 것이다.

뎀벨레는 현재 PSG의 간판이자 공격의 핵이다. 그는 2028년 6월까지 계약이 돼 있다. 뎀벨레는 파리에 더 오래 머물기 위해 계약 연장을 원하고 있는 것으로 알려졌다. PSG 구단도 뎀벨레가 필요한 자원이고, 연장 계약을 기대하고 있다. 재계약의 변수는 연봉 수준이다. PSG는 유럽챔피언스리그 2연패에 성공했다. 그들은 다음 시즌 챔피언스리그 3연패에 도전한다. '판매불가' 뎀벨레를 잔류시키기 위해선 큰 폭의 연봉 인상이 불가피하다는 의견이 지배적이다.

epa13111808 Ousmane Dembele of France greets supporters after losing the FIFA World Cup 2026 semifinals match France against Spain, in Dallas, Texas, USA, 14 July 2026. EPA/ALBERT PENA

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프랑스 국가대표인 뎀벨레는 지난 시즌 40경기에 출전해 20골-11도움을 기록했다. 최근 스페인의 우승으로 끝난 북중미월드컵에서도 프랑스 대표로 참가해 6골-2도움을 기록했다. 프랑스는 준결승에서 스페인에 졌고, 3~4위결정전에서 잉글랜드에 패했다. 4위로 이번 월드컵을 마감했다.

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1997년생인 뎀벨레는 현재 시장가치는 1억640만유로다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com