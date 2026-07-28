'신호위반 교통사고' 슈퍼스타 이혼설까지 등장, 축구계 발칵..日매체 "부부 사이 이상 기류 감지→부인 계정 삭제"

사진=다 오디언스

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 축구팬들이 미토마 카오루의 사생활에 시선을 집중하고 있다.

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일본 매체 디 오디언스는 27일(한국시각) '일본 축구대표팀 미드필더 카오루(29·브라이튼)와 그의 아내이자 육상 여자 세단뛰기 선수인 켄모치 클레어(28)의 부부 관계에 이상 기류가 감지되고 있다'고 보도했다.

매체는 '서로의 SNS에 공동으로 게시했던 결혼식 사진이 열람 불가 상태가 되고, 클레어 부인의 계정 자체가 삭제된 것으로 확인되었다. 인명 사고로 서류 송치된 직후의 시기인 만큼, '이혼인가'라는 추측과 함께 걱정하는 목소리가 커지고 있다'고 언급했다.

이어 '카오루와 클레어는 2022년 7월 결혼을 발표했다. 지난해 7월에는 결혼식 사진을 SNS에 올려 큰 화제를 모은 바 있다. 그러나 27일 기준 클레어 부인의 계정이 사라졌고, 카오루 계정의 게시물에서도 관련 사진이 삭제된 상태'라고 설명했다.

로이터연합뉴스

카오루는 새 시즌을 앞두고 사생활 문제로 곤혹을 치르고 있는 중이다. 지난 8일에는 프리시즌 휴가 기간 도중 인명 사고를 일으켰다. 현재 검찰에 서류가 송치된 상태다. 지난 23일 일본 매체 아사히 신문은 '카오루가 운전 중 빨간불을 무시하고 사고를 일으켜, 자전거 탄 여성을 부상을 입힌 혐의로 23일 서류 송치됐다. 미토마는 지난 8일 교차로에서 빨간불을 무시하고 교차로에 진입해 여성에게 부상을 입힌 과실운전치상 혐의로 서류 송치되었다. 임의 조사에서 사실 관계를 인정했으며, 그간 자택에서 수사가 진행됐다'고 보도한 바 있다.

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여기에 더해 이혼설까지 등장한 셈이다. 일본 축구팬들은 "카오루가 부상으로 2026년 북중미월드컵에 못 나가게 되면서부터 무언가 어긋나기 시작한 걸까?", "아내가 SNS 지운 건...공동 게시물 사진도 사라지니까 쓸쓸하네"라는 반응을 보이고 있는 중이다.

AP연합뉴스

디 오디언스 '현재까지 양측 모두 이혼과 관련해 공식 입장을 내놓지 않은 상태다. 사적인 문제인 만큼 자세한 내막은 알 수 없으나, 인기 선수의 가정사인 만큼 많은 관심을 모으고 있다. 카오루가 경기력 측면에서 조속히 컨디션을 회복하고 모두 안정된 상태를 되찾을 수 있을지, 팬들의 걱정은 당분간 이어질 것으로 보인다'고 덧붙였다.

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악재의 연속이라고 볼 수 있다. 지난 시즌 내내 카오루는 발목 부상으로 고생했다. 시즌 막판에 경기력을 회복해 월드컵에 나가는 것처럼 보였지만 막판에 햄스트링 파열 부상을 당해 월드컵 출전마저 좌절됐다. 이제는 사생활 문제가 터졌다. 일본 최고의 슈퍼스타인 선수라 관심이 집중되는 건 불가피한 일이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com