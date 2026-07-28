'이강인 OUT' PSG 제대로 날벼락…'1억 4000만 파운드' 브래들리 바르콜라 이적설→얀 디오만데 영입전 철수

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[스포츠조선 김가을 기자]파리생제르맹(PSG)의 상황이 좋지 않다.

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스포츠 전문 매체 '스카이스포츠'는 27일(이하 한국시각) 'PSG가 얀 디오만데(RB 라이프치히) 영입 경쟁에서 철수했다. 레알 마드리드(스페인)가 디오만데 영입에 대한 확신을 높여가고 있다. 이미 디오만데와 개인 조건에 합의한 것으로 알려졌다'고 보도했다.

PSG는 앞서 '스카이스포츠 독일판'에 'PSG는 디오만데에 대한 관심과 제안을 공식적으로 철회했다. 요구하는 이적료와 연봉은 완전히 불균형적이고 왜곡된 것이다. PSG는 합리적인 재정 관리와 선수단 균형이란 원칙을 어기지 않을 것'이라고 했다.

이 매체는 '레알 마드리드는 이미 디오만데 영입을 위해 라이프치히에 8450만 파운드를 제시했지만 거절됐다. 라이프치히는 더 많은 금액을 요구하고 있다. 레알 마드리드는 적극적으로 움직이는 것으로 알려졌다. 당초 디오만데는 PSG 이적을 선호한단 뜻을 밝혔다. 그러나 레알 마드리드를 비롯해 리버풀, 아스널, 맨시티(이상 잉글랜드) 등도 디오만데에 관심을 보이고 있다'고 덧붙였다.

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PSG는 루이스 엔리케 감독 체제에서 세계 최강으로 자리잡았다. 리오넬 메시(인터 마이애미), 킬리안 음바페(레알 마드리드) 등 '슈퍼스타'를 보유하고도 해내지 못했던 유럽챔피언스리그(UCL) 우승을 해냈다. 특히 2025년에만 여섯 차례 우승컵을 챙겼다. 프랑스 리그1, 쿠프 드 프랑스(프랑스컵), 트로페 데 샹피온(프랑스 슈퍼컵), UCL, 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵, 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵에서 우승을 차지했다. 한 해에 6관왕을 달성한 것은 2009년 FC바르셀로나(스페인)에 이어 역대 두 번째. 다만, 일부 외신은 코로나19 여파로 2021년 2월에 열린 2020년 FIFA 클럽 월드컵 대회 우승을 포함해 바이에른 뮌헨(독일)이 2020년 6관왕을 했다며 PSG의 올해 6관왕이 역대 3번째 사례라고 전하기도 했다.

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상황이 달라지고 있다. 올 여름 이적 시장이 복잡하다. 일단 '핵심'으로 뛰었던 이강인이 아틀레티코 마드리드(스페인)로 이적했다. 브래들리 바르콜라 이적설도 나왔다. 리버풀이 바르콜라 영입을 정조준하는 것으로 알려졌다. PSG는 이적료로 1억 4000만파운드를 요구를 요구한 것으로 전해진다. 당초 PSG는 바르콜라를 보내고 디오만데를 영입할 수 있다는 얘기가 나왔다. 하지만 상황이 점점 복잡해지는 모습이다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com