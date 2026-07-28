"저희 아버지 레전드이신데요" 유럽의 중국답다, '伊 국대 감독 후보 취소 촌극' 환장의 콤비 피를로-말디니, 설상가상 '에이전트 아들' 이해충돌 논란까지

출처=니콜로 피를로 인스타그램

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]'이탈리아 전설' 안드레아 피를로가 이탈리아 차기 국가대표팀 사령탑 후보 명단에서 제외된 건에 대해 아들인 니콜로 피를로가 분노를 표출했다. 하지만 현지에선 이 아들과 관련된 이해충돌 논란도 문제가 될 수 있다고 보고 있다.

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니콜로는 28일(한국시각) 개인 SNS에 올린 글을 통해 부친인 피를로를 옹호하는 동시에, 아버지의 인품과 자신에게 심어준 가치관에 대한 존경심을 표했다. 피를로는 현재 공석인 '아주리 군단'을 이끌 유력 감독으로 거론됐지만, 러시아 베팅업체와 스폰서십 계약을 둘러싼 정치적 논란 속 후보에서 제외됐다. 피를로 선임을 주도한 파올로 말디니 이탈리아축구협회 기술이사도 사임 의사를 밝히는 등 이탈리아 축구계엔 파장이 일고 있다.

니콜로는 "감독은 승패에 좌우되는 자리다. 그런데 감독직이 아니라 항상 실력으로 보여주고 절대 편법을 쓰지 않았던 아버지를 둘러싼 분위기 때문에 아버지가 후보에서 제외된 것 같아 씁쓸하고 실망스럽다"라고 적었다. "(협회의)결정이 아니라 사람을 판단하는 방식 자체에 의문을 제기하는 것"이라며 "나는 아버지가 이 일을 얼마나 사랑하고, 얼마나 많이 공부를 하고 희생을 감수했으며, 함께 여정을 걸어온 모든 사람에게 얼마나 큰 존경심을 보여줬는지 잘 알고 있다. 아버지가 말씀해오신 가치는 단순한 말이 아니라, 항상 행동으로 실천해온 가치라는 것도 알고 있다"라고 했다.

니콜로는 "나는 그래서 엄청난 씁쓸함을 느낀다. 아들로서, 그리고 축구계에서 미래를 꿈꾸는 젊은이로서, 이 모든 것이 너무나 고통스럽다. 능력, 존중, 그리고 가치보다 소음이 더 중요한 것처럼 보이기 때문"이라며 "무슨 일이 있어도 변하지 않을 한 가지가 있다. 나는 모두가 아는 프로 선수로서의 아버지 이전에, 한 인간으로서의 아버지를 자랑스럽게 생각한다. 아버지께서 내게 가르쳐주신 가치는 어떤 직함이나 평가, 논란보다 더 큰 의미를 지닐 것"이라고 밝혔다.

출처=파브리시오 로마노 SNS

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하지만, 니콜로는 피를로 감독의 후보 제외건과 관련해 이탈리아 신문에 이름이 오르내리고 있다. 이해충돌 논란 때문이다. 이탈리아 매체 '가제타 델로 스포르트'는 '2003년생인 니콜로는 지난해부터 밀라노에 있는 유퍼스트/가르쉬 스포츠에 재직하고 있다. 이 에이전시는 월드컵 우승자인 루이스 데 라 푸엔테 스페인 대표팀 감독, 파비안 루이스(파리생제르맹)를 비롯해 다비데 칼라브리아(파나티나이코스) 등 고객을 관리하고 있다. 니콜로의 업무는 에이전트와 스카우팅'이라고 보도했다.

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말디니 아들인 크리스티안 말디니도 에이전트로 활동 중이다. 이 매체는 '크리스티안은 국가대표팀 선수를 다수 관리하는 Gr 에이전시와 협력하고 있다'라며 '이러한 상황은 일반적으로 이해 충돌 규정에 위배된다'라고 전했다. 다만 니콜로와 크리스티안은 모두 에이전트 자격 시험에 합격하지 않아 국가 스포츠 에이전트로 등록되지 않았다. 2016년, 에이전트인 아들의 존재로 인해 축구협회 기술이사직에 사임해야 했던 마르셀로 리피 전 이탈리아 대표팀 감독의 경우와 다르다. 하지만 조반니 말라고 축구협회장은 단 16일만에 막을 내린 말디니 이사와 레오나르도 고문의 차기 사령탑 선임 프로젝트에 대해 해명할 때, 이해충돌 논란에 대해서도 답해야 할 수 있다고 '가제타 델로 스포르트'는 보도했다.

월드컵 3회 연속 본선 진출에 실패한 이탈리아 축구계는 다시 소용돌이 속으로 빠져들었다. 펩 과르디올라 전 맨시티 감독, 카를로 안첼로티 브라질 대표팀 감독 등 명장들과 접촉을 하고 결국 최근 실패를 거듭해온 피를로 감독을 1순위로 낙점한 것 자체가 반전 의지가 없다는 반증이라고 현지에선 씁쓸하게 이번 사태를 바라보고 있다. 조르지오 키엘리니가 차기 기술이사, 안토니오 콘테 전 나폴리 감독, 로베르토 만치니 전 알사드 감독이 사령탑 후보로 거론되고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com